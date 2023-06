La fiscal Salazar bajo amenaza

Los ladrones desesperados intimidan a la fiscal. Del batallón de pillos, herencia de Correa, destacan los del caso Las Torres, donde los testaferros de Celi defendían a muerte a los peones recaudadores de la plata de Nolimit C. A. y sus 121 millones en contratos con Petroecuador, de los cuales recibía 13 por desvanecer las glosas a imagen y semejanza de Pólit, que solo aceptaba billetes, mientras Chiriboga y Baca se hacían de la vista gorda. Dice Diana Salazar: “Ciudadanos ilustres inciden en favor de la revisión de las medidas dispuestas a Celi”. “Mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia”. “Algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores”. ¿Se quiere más claridad y consistencia? Los delincuentes tienen tal cantidad de plata que pueden comprar al diablo y los ‘ilustres’ comprometidos con nombre y apellido, no presionan sus fugas por las santas albóndigas. A Celi lo quieren ir a dejar en la frontera con la ganzúa que abre el dispositivo. Los pungas cuidan celosamente su última carta y la van a pelear pues de lo contrario irán a prisión los que no logren correr y seguirán prófugos los que siguen creyendo en el Socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo. Es tal la cantidad de ladrones correístas incrustados en el Gobierno de Lasso y tamaña la posibilidad de ser descubiertos y despedidos que dirán: la vida o la muerte, los acólitos de Iza nos salvan, vamos a repetir otro octubre de 2019.

Carlos Mosquera Benalcázar