Elecciones en Ecuador: ¿Políticos o Comerciantes de Votos?

La manipulación política se refleja en la desconfianza y promesas vacías, mientras el poder se mantiene distante y superior.Inteligencia Artificial

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Se aproximan las elecciones y la historia se repite de nuevo con diferentes matices y candidatos. La política es el arte de gobernar naciones, establecer leyes, e impartir justicia con una sana convivencia. Un buen líder sabe construir puentes y derribar muros.

El candidato que te regala cosas para que lo sigan no es un buen líder, ni risas bonitas, peor “chúcaro”; es un comerciante de la política a cambio de tu voto, y más aún si ya participó perdiendo y cambiando de camiseta.

La utopía de una política justa

Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la tuya. Si un idiota llega al poder, quienes lo eligieron están bien representados. Alguien dijo estas frases certeras: “Recordemos, estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad”. El poder político es el poder avanzado de una clase para oprimir a otro.

Debería existir un partido político decente, con justicia social, bandera de igualdad, con la misma meta para todos. Sigamos con esa utopía política sin Dios, ni bandera, a la deriva mi país.