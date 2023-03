Una dura tarea

Gobernar no es fácil, en especial si se desconoce la Axiología, rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Incluye otros campos que dependen de la noción de valor, como ética, estética o religión. La urbanidad es esencial para la convivencia en sociedad. Estamos obligados a interactuar con distintos tipos de personas en el ajetreado quehacer diario que nos permite solventar nuestras necesidades. Sin embargo, nos topamos con infinidad de obstáculos, trabas y limitaciones por la forma como fuimos educados (factores intrínsecos) y más aún por los valores que nuestra decadente sociedad considera adecuados (extrínsecos). La amabilidad se manifestaba mediante comportamientos complacientes, afectuosos, respondidos siempre con espontáneo y sincero gracias. La persona amable era percibida como generosa, atenta, de buenas maneras. ¿Los rasgos de personalidad se extraviaron con el tiempo? Confianza, honradez, altruismo, modestia, sensibilidad y cumplimiento no tienen utilidad en una sociedad cada vez más perversa y competitiva en codicia. Muchos candidato a comandar ciudades o provincias efectuaron promesas, sin embargo no se escuchó ofrecimiento alguno de transformar sus localidades en lugares donde se restauren la confianza, amabilidad, buenos modos. Parece más fácil y rentable construir, comprar vehículos y armas para combatir la violencia por la delincuencia que tratar de convertir a los ciudadanos en individuos con valores y principios morales.

Ricardo López González