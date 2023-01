En la presidencia de un ecuatoriano descendiente de libaneses desfilaron un día antes del 9 de Octubre más de 800 contenedores de los patios de Autoridad Portuaria de Guayaquil, con destino desconocido. Sí, ellos dicen ser guayaquileños, pero pagar los tributos correspondientes no hace a nadie guayaquileño, menos en este caso. Este detalle pasa desapercibido y obviamente la popularidad de estas personas desborda los periódicos, no podría ser de otra manera. Si se trataba al menos de 800 importadores o dueños de esos 800 contenedores, favorecidos de esta manera, se comprendería su simpatía, no solo porque se trataba de 800 contenedores sino porque se sentaba un precedente...

Mario Guerrero Burgos