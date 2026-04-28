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En diciembre de 2012 en la parroquia Posorja sufrí un grave accidente cerebro-vascular que ocasionó una intervención quirúrgica luego de varios días de permanecer hospitalizado en Guayaquil. Producto de aquello y después de varios trámites en diversos centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud, me otorgaron la condición de discapacitado en un rango del 49 %. La recuperación de mi salud ha sido muy costosa, pero lo más doloroso es la deuda que por esta razón he acumulado con el IESS. He presentado varias solicitudes para llegar a un acuerdo y pagar lo que por disposición del Decreto Ejecutivo No. 444 de Alivio Financiero de fecha 5 de noviembre de 2024, me corresponde.

Coactiva y falta de aplicación de alivio financiero

Al momento actual el IESS ha derivado a un abogado externo para que ejecute la coactiva, lo que me deja sin herramientas para atender una cuantía de USD 5.851,94 frente a la deuda original de USD 2.135,62 que por razones de tiempo ya está prescrita.

Manuel Felipe Quintana Rendón