Este dice: 1) Siempre tendrás presente que lo primero es no hacer daño. 2) Ayudarás a que se respete el derecho a la vida humana desde la concepción. 3) Servirás a tus semejantes reconociendo que nuestra profesión no es un negocio, sino una labor en que se trabaja con vidas. 4) Te ocuparás permanentemente de estudiar y actualizarte. 5) Defenderás tus derechos sin olvidar tus deberes. 6) Respetarás a tus colegas sin defender negligencia o mala práctica médica. 7) Guardarás el secreto profesional, y no lo divulgarás a nadie. 8) No proporcionarás nunca a nadie, y por ningún motivo, una droga mortal. 9) No olvidarás el alma de tu paciente. 10) Te guiarás siempre por la recta razón, independiente de religión o creencias.

Mario Monteverde Rodríguez