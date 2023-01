¿El Consejo Electoral propicia el caos y la anarquía para febrero?

El no pagar a los trabajadores contratados para el proceso electoral de febrero es precisamente organizar el caos dentro de casa; ¿acaso se puede creer que las personas deban trabajar sin cobrar? El Consejo Electoral del Guayas contrató a miles de personas para este proceso y de lo que se me ha comentado desde octubre no reciben un solo centavo. Se trata de la organización del caos, que contribuiría para que los trabajadores reciban dineros ilícitos. El caos usualmente se refiere a los acontecimientos aparentemente aleatorios, es decir, los que ocurren sin un orden. Este uso parecería ser inamovible, al menos a primera vista. En la mitología griega, caos era un abismo desordenado y tenebroso que existía antes de la creación del mundo. Alain Touraine (premio Príncipe de Asturias): “El sujeto está constituido por actores sociales, individuales o colectivos, que en su práctica a partir de su conciencia, concibe proyectos de vida y construye a través de conflictos y negociaciones las formas de organización social, cultural y política que llamamos sociedades”. Sí, pero al ritmo que vamos estaremos creando sociedades anacrónicas, propicias para el mejor postor. El organismo electoral tiene un presupuesto de más de 150 millones de dólares para este proceso cívico, en el que sin duda alguna se encuentra el pago de sus ‘capacitadores’. La pregunta es: ¿por qué no les pagan?

Franklin Lituma Manzo