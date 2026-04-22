Acerca de: “Indicios penales sobre exfuncionario por el caso Progen”
Los procesos contractuales fueron ejecutados íntegramente bajo la exclusiva responsabilidad de CELEC EP y de las demás empresas públicas del sector eléctrico
En mi calidad de abogado del ingeniero Roberto Luque, me dirijo a usted con relación a la nota publicada en Diario Expreso el 20 de abril, titulada “Indicios penales sobre exfuncionario por el caso Progen”, por cuanto contiene afirmaciones inexactas que inducen a una comprensión errónea de los hechos.
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En particular, la nota sostiene que la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, de 23 de abril de 2024, “fijó una línea clara: ninguna contratación podía avanzar sin control del Ministerio de Energía”, y que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía debía “analizar la legalidad y riesgos de los acuerdos con Progen”. Tales afirmaciones carecen de sustento y desnaturalizan el verdadero alcance de la referida circular.
Alcance real de la circular, según la defensa
La finalidad de esa circular fue inequívoca: impedir que la declaratoria de emergencia se utilizara como excusa para contratar bienes o servicios ajenos a la mitigación de la crisis energética, como computadoras, vehículos u otros objetos sin conexión real, directa e inmediata con la superación de la contingencia eléctrica. No instituyó control previo alguno sobre contratos específicos, ni facultó al Ministerio de Energía o a su Coordinación General Jurídica para revisar o autorizar acuerdos particulares.
Justicia
Indicios penales recaen sobre exfuncionario por el caso Progen
Sara Ortiz
Su sentido fue únicamente delimitar materialmente el objeto de las contrataciones que podían ampararse en la emergencia, en los términos del artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0005-AM. Por ello, es incorrecto afirmar que el Ministerio de Energía ejercía control sobre el avance de las contrataciones o sobre la legalidad de acuerdos específicos.
Los procesos contractuales fueron ejecutados íntegramente bajo la exclusiva responsabilidad de CELEC EP y de las demás empresas públicas del sector eléctrico, sin intervención del Ministerio en las fases precontractual o contractual.
Dr. Erick Leuschner
Abogado del ingeniero Roberto Luque