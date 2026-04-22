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En mi calidad de abogado del ingeniero Roberto Luque, me dirijo a usted con relación a la nota publicada en Diario Expreso el 20 de abril, titulada “Indicios penales sobre exfuncionario por el caso Progen”, por cuanto contiene afirmaciones inexactas que inducen a una comprensión errónea de los hechos.

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En particular, la nota sostiene que la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, de 23 de abril de 2024, “fijó una línea clara: ninguna contratación podía avanzar sin control del Ministerio de Energía”, y que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía debía “analizar la legalidad y riesgos de los acuerdos con Progen”. Tales afirmaciones carecen de sustento y desnaturalizan el verdadero alcance de la referida circular.

Alcance real de la circular, según la defensa

La finalidad de esa circular fue inequívoca: impedir que la declaratoria de emergencia se utilizara como excusa para contratar bienes o servicios ajenos a la mitigación de la crisis energética, como computadoras, vehículos u otros objetos sin conexión real, directa e inmediata con la superación de la contingencia eléctrica. No instituyó control previo alguno sobre contratos específicos, ni facultó al Ministerio de Energía o a su Coordinación General Jurídica para revisar o autorizar acuerdos particulares.

Su sentido fue únicamente delimitar materialmente el objeto de las contrataciones que podían ampararse en la emergencia, en los términos del artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0005-AM. Por ello, es incorrecto afirmar que el Ministerio de Energía ejercía control sobre el avance de las contrataciones o sobre la legalidad de acuerdos específicos.

Los procesos contractuales fueron ejecutados íntegramente bajo la exclusiva responsabilidad de CELEC EP y de las demás empresas públicas del sector eléctrico, sin intervención del Ministerio en las fases precontractual o contractual.

Dr. Erick Leuschner

Abogado del ingeniero Roberto Luque