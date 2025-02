Por fin terminó el circo de otras elecciones más, de las que nos tienen acostumbrados desde hace aproximadamente los últimos ocho años los politiqueros. Consultas populares, elecciones seccionales, provinciales, nacionales, muerte cruzada. El verdadero problema es que los ecuatorianos no tenemos opción alguna de reclamar. Elegimos autoridades que prometen cambios y estando en funciones no cumplen lo prometido. Antes eran 137 asambleístas, ahora serán 151. Más dinero botado a la basura. ¿Se justifica? No. Lo peor es que algunos candidatos tienen juicios civiles y penales pendientes. ¡Y las autoridades, bien, gracias! De 16 candidatos a la presidencia, 12 no sacaron ni 2 % de votos cada uno. ¿Se justifica? No. Ojalá no se postulen nunca más. Como no les costó un centavo, ¿qué les importa? ¿Por qué no hacen estos cambios en la ley de partidos? Porque no les conviene. ¿Hasta cuándo sale el dinero de los ecuatorianos para estas payasadas? ¡Hay candidatos sin partidos políticos y partidos políticos sin candidatos propios! ¿Ha mejorado el nivel de vida de los ecuatorianos? No, señores. No nos engañemos: de 100 ecuatorianos, 58 están en la informalidad, sin relación de dependencia. Los analistas que son entrevistados disfrutan hablando de por qué no viene inversión extranjera; no hablan de que es una verdadera pena que chicos (as) menores de edad estén metidos en droga, sicariato, prostitución; y hayan dejado de estudiar porque pueden ganar dinero de forma ilícita más fácil, pues no hay un empleo remunerado con afiliación al IESS. ¿Ha mejorado el nivel de vida, de los últimos 20 años de los ecuatorianos? No, si no pregúntenle a los que se han ido huyendo del país y son deportados. ¿Por qué ha bajado el valor de las remesas comparativamente con el año anterior? Pregúntenle a Trump. Hagan una consulta popular para eliminar de una vez por todas el CPCCS y el Consejo de la Judicatura. La gran mayoría de ecuatorianos lo agradecerá. El país entero debe saber que la política no es el medio más eficaz para solucionar los problemas que aquejan a gran parte de la población que aún cree en los politiqueros.

Roberto Flores