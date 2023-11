Argentina es todavía un gran país. Aún sobresale del panorama de la ingobernabilidad absoluta latinoamericana. Su decadencia viene desde unos 30 años antes de la llegada al poder de Perón. Por entonces Argentina iba a la par de Estados Unidos y había superado a Francia y muchísimo más a España. Le llegaba a los talones a Gran Bretaña. Parecía que era el mejor país del Occidente latino. Podía enseñar a Venezuela y a Méjico. No ha sido así. La causa es la demagogia y la pérdida de responsabilidad en el acto de gobernar. El primer síntoma fue haber pisoteado cuantas veces fue necesario la Constitución de 1853, que era el documento que había consagrado a Argentina como una sociedad liberal con vocación exclusiva para dos cosas: la inmigración masiva y el desarrollo económico pujante. Con Perón se ahondó la crisis, con lluvia de nacionalizaciones e incrementos salariales masivos. El Estado llegó a ocupar el 100 % de todo, algo que todavía rige. Los gobiernos radicales intentaron revertir la situación y no pudieron lograrlo, sobre todo Alfonsín y De la Rúa, quienes tuvieron que cortar sus mandatos ante la hiperinflación y protestas de la gente vinculada al populismo. Los últimos 20 años han sido coto de caza del populismo peronista, desde Kirchner, su esposa y Fernández. Apareció la posibilidad de cambiar esto otra vez con Milei, quien tendrá la oportunidad de su vida para retornar al país a sus bases históricas del desarrollo. Con Massa, seguidor populista y pegado con saliva al socialismo del siglo XXI, Argentina continuaría con la labor de destrucción del país. La gente todavía no comprende que este candidato es el autor y responsable directo del proceso inflacionario argentino que comenzó con un dólar de casi a la par del peso y hoy pasa de los mil. El síntoma mas dramático es la situación del jubilado, que percibe una pensión de 30.000 pesos ($ 30 por mes). El otro aspecto es la muerte del fiscal Nisman, quien fue ‘suicidado’, y ahí están las pruebas de su asesinato. Más de cinco años después y nadie sabe nada. Milei es más que liberal. Massa es antiliberal.

Francisco Bayancela González