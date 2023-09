Cartas de lectores: La política está corrompiendo todo

Hay dos casos importantes en la Función Judicial que probarían la enorme influencia política en los funcionarios que deben pronunciarse. Uno es el ambiente caótico en el que viene desenvolviéndose el Consejo de la Judicatura (CJ); y el otro la lentitud con que se pronuncia en forma general la Corte Constitucional (CC). En el primer caso, el presidente del CJ buscando apoyo político en Santo Domingo, de cuya ciudad sería originario, frente al reproche profesional de sus colegas de Pichincha, dados los procedimientos inaceptables de ciertas decisiones por defender a dos de sus compañeros que podrían ser sancionados por tráfico de influencias, removiendo al juez que debía pronunciarse al respecto e incluso aceptando como válida la decisión de solo dos de los miembros de un cuerpo colegiado de cinco. En el otro caso, la CC demora su pronunciamiento hasta medir el eventual apoyo que tendría su decisión dada la proximidad de elecciones presidenciales, aduciendo que no tiene plazo para sus pronunciamientos y que no puede anticipar sus criterios por su calidad de juez, cuando en el fondo es la conveniencia política la que los acelera o retarda. Lo grave de esto es que no solo las primeras autoridades actúan así, también todas las instituciones autónomas, como las superintendencias de Bancos, de Cías., de Telecomunicaciones, de Control de Mercado, de Economía Popular, de Información; y los GAD (municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales). Estos escollos, en buena medida, impiden que el país solucione sus problemas.

Iván Escobar Cisneros