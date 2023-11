Cartas de lectores: Gracias, Diario EXPRESO

Quiero agradecer a Diario EXPRESO por darnos la oportunidad de plasmar nuestra opinión a todos aquellos que no tenemos voz. El sábado 11 he leído varios artículos muy buenos de personas que como yo quieren expresarse, para que realmente, en especial aquellos que están ansiando un puesto público, lean -pensando en los demás-, lo que es la voz de los que pensamos pero no tenemos herramientas para combatir, solo estos medios de comunicación que nos ayudan.

Para comenzar, el apoyo total a la señora fiscal. Buitres andan atrás de destituirla, no lo permitamos. Que los asambleístas vayan con amor a nuestra patria (perdonen que soy muy positiva y tengo todavía fe en las almas), pues desde ya andan buscando cómo no dejar a Daniel Noboa trabajar por nuestra esperanza, ya que están solo para ver cómo tienen más y más, y buscar lo opuesto al bienestar de la patria. Esos asambleístas no son ecuatorianos, solo son astucia y ambición.

¿Por qué antes de que asuma el poder D. Noboa juzgan a su gabinete? Cuántas sorpresas nos dan los jóvenes; están limpios, no como los ‘viejos’, con malas mañas para atacar, bloquear lo bueno. Den ejemplo de que nosotros, los mayores, queremos dejar bienestar a nuestros nietos y no una imagen tan negra; recuerden que hoy están y mañana los llama la otra vida; se irán manchados, sucios y dejando recuerdos tan bajos que sus nietos se avergonzarán. Por último, con justa razón se quejan en este medio de las falencias en Samborondón. Los que vivimos ahí fuimos con la intención de huir de la delincuencia. A breves rasgos les comunico esas falencias imperdonables: luces quemadas y el quemeimportismo de la Alcaldía, robos hasta en los centros comerciales; el caos de que no hay cómo salir, no hay calles de acceso. Se dan permisos y más permisos (quién sabe cuánto cobran) pero sin ningún planificación, No se puede salir porque no hay calles, edificios, hoteles, etc., pero calles de desfogue: ninguna. ¿Y parqueos, no, qué va? Edificios sin parqueos para ir a una consulta y si se deja pagado por una hora y te demoras una hora y un minuto: $ 40.00 de multa. ¿Quién tiene la culpa? Ojalá la Alcaldía responda a los miles de habitantes que queremos obras ya. Ojalá esto lean los políticos y no se laven las manos como Pilatos, y echen culpas a Raymundo y todo el mundo . Gracias, Diario EXPRESO. Sigan en la lucha de lo bueno, de lo honorable. Dios nos escuche.

Lupe de Manrique