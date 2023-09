Cartas de lectores: ¡El Ecuador anhela paz!

¡Clama la patria por la paz! Por la llama bendita que ilumine al pueblo ecuatoriano y que le dé fuerzas para luchar contra lo imposible y vencer el mal enquistado en nuestra sociedad. No podemos permitir que nadie nos destruya como país, que hoy nos mantiene encadenados, esclavizados por la barbarie que nos acecha en cada esquina. Luchemos desde donde estemos, con una palabra, una acción, pero positiva, para desterrar la maldad y que no mate nuestra aurora, porque solo siendo libres, el pensar aflora y la paz brillará ensoñadora. ¡A la patria se la honra con el honor de ser señor, no con el horror de ser cobarde! Es la hora de sembrar. En la madre tierra para obtener sus frutos y en el diario vivir -urgente- ideales nobles para cosechar paz y prosperidad. Así es como triunfa la humanidad, porque el ser humano se nutre con la dignidad y el fruto de su esfuerzo; mas no con desidia, injusticia, ociosidad, humillación. Todo esto los anula como personas, convirtiéndolos en seres vivos nada más; errantes, sin familia, sin Dios ni ley y lo que es peor, un peligro y carga para la sociedad por su mal accionar. Tengamos el valor para vivir y no la cobardía para morir sin hacer nada a nuestro favor ni a quienes nos rodean, ¡Pensemos sin egoísmo, en el nosotros! Queremos ver a nuestra patria sonreír y tenemos el deber de lograrlo todos juntos. ¡Moriré por ti patria mía, para verte sonreír cada día!

Myrna Jurado de Cobo