Cartas de lectores: Carta al presidente

Como a la vista del pueblo ecuatoriano, la vicepresidenta ha demostrado, con sus actos caprichosos infundados, que no quiere aceptar la designación hecha por el señor presidente Daniel Noboa, para que vaya, en representación del país a Israel, sugiero al primer mandatario que deje sin efecto tal hecho y le deje a la mencionada señora en la sede de la Vicepresidencia, eso sí, sin asignarle ninguna función, para que ella no pretexte que se le quiere presionar para que desempeñe algo que no le agrada, porque previamente habría que consultarle si le gusta o no alguna propuesta en este sentido.

Stalin López