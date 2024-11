Cartas de lectores | La buena cosecha en la familia

La familia es la sembradora de los valores y Dios permanece en ella con perdón, unión. Si riegas bien cada semilla, obtendrás buenos frutos. Si siembras fe en Dios obtendrás fortaleza y esperanza, si plantas amor regresará felicidad. Instruyamos a hijos y nietos sembrando en sus corazones ideas amorosas y sólidas; no amor al vil metal. Sí a la libertad, no al libertinaje. Sí al trabajo por la nación, el respeto a la vida ajena y el perdón de verdad a la familia, no el diplomático. Sembrar valores como honestidad, verdad, integridad y felicidad, y su palabra será su mejor reputación. Su empatía, saludar a su tía y la compasión por el prójimo, como lo hizo Jesucristo. Una familia es la escuela donde sus maestros son su mejor ejemplo, con valores fundamentales. Una tertulia familiar incluye tópicos respetados y analizados; no polemizados ni censurados hacia los mayores. La familia unida atrae el amor que alivia los corazones y la música a los oídos que endulzan el hogar en paz. El amor por la familia es la mejor bendición, el chaleco salvavidas en el mar de la vida; obra maestra de la naturaleza.

Javier Valarezo Serrano