Cartas de lectores | Lo que sucede con el Quinto puente

El quinto puente no es un lujo, sino una necesidad urgente descuidada por algunos gobiernos

Quiero recordarles a los guayaquileños y ecuatorianos que el 20 de noviembre de 2025, 40 destacados profesionales presentaron un estudio amplio sobre el Puerto Principal y zonas aledañas, titulado “Guayaquil frente al futuro”. EXPRESO recogió diversas propuestas para ofrecer un panorama sobre los problemas históricos de la ciudad y proyectarla a un mejor futuro.

El libro aborda la importancia del quinto puente sobre el río Guayas, que más que infraestructura, es una apuesta estratégica para el desarrollo de Guayaquil y del país. El puente será clave para tránsito, conectividad logística, económica y social.

El quinto puente no es un lujo, sino una necesidad urgente descuidada por algunos gobiernos. Su construcción descongestionará los puentes existentes, mejorará el flujo vehicular y la movilidad urbana y regional, beneficiando a miles de personas.

Pese a su importancia, es objeto de disputa política, lo que ha retrasado su ejecución. En 2024 se firmó el convenio marco entre el MTOP y la Prefectura del Guayas para desarrollar las vías de acceso al viaducto sur, tramos 4 y 5.

Actualmente existe un enfrentamiento entre Luque y Aguiñaga, que derivó en la terminación del convenio. Luque sostiene que no hay avances en los tramos 4 y 5, evidenciados incluso con drones. Se abonaron 35 millones, más 10 millones del Gobierno, sujetos a avance de obra.

Aguiñaga indica que no está de acuerdo con la suspensión y que la obra no se ha abandonado, con jornadas de 21 días y descanso de 7, mencionando problemas técnicos y falta de recursos.

El problema continúa y los perjudicados son la provincia del Guayas y la ciudadanía. Se debe debatir sobre financiamiento, detalles técnicos y mecanismos de selección. Transparencia y eficiencia son esenciales para evitar frenar obras por ideologías políticas. La construcción ya no debe debatirse, sino resolverse de forma positiva e impostergable.

Otro ejemplo es el abandono en la recuperación del puente sobre el río Daule, Gonzalo Icaza Cornejo, inaugurado el 25 de julio de 1958, que colapsó el 19 de marzo de 2025 y aún no presenta resultados.

Robespierre Rivas Ronquillo