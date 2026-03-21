Cartas de lectores: La vida es la mejor herencia

Seamos cautos, pero llenos de ilusión; es tiempo de cambiar y honrar el presente

Hoy la paz en el mundo se deshoja de miedo, latiendo con ansias en total desconsuelo. Las vidas se laceran, la familia se acaba, la tierra enfurecida grita desesperada; altera su clima y rompe las quebradas que ruedan sin respiro, dejando la vida rezagada.

El cielo enfurecido lanza alaridos, bañando al mundo hasta causarle miedo. Los ríos se estremecen rompiendo sus caudales, ya no tienen control y no los detiene nadie.

Los animales braman sin medida, sienten que no tienen cabida. Mientras los humanos viven su ‘fiesta inolvidable’, sembrando terror con accionar deleznable. Sin pudor, se jactan de ser dueños de todo. Embrutecen sus actos y actúan con despotismo, creando miseria con falso heroísmo.

¡Oh mi vida adorada, adónde te has marchado? Casi te desconozco, sublevada ante tanta bajeza que corrompe al humano, que cree tener razón aunque hiera a su hermano.

¿A dónde vamos?, digo al Dios del universo; sé que nos espera el castigo por incumplir sus sagrados mandamientos, la medicina que aliviaría el sufrimiento, pero nos creemos superiores y no obedecemos.

Obcecados estamos en la soberbia, llenos de ambición y maldad; ciegos y sordos ante la verdad.

La libertad es la estrella que proclamamos, pero termina cuando irrespetamos al hermano. Cuánta angustia hemos sembrado en este mundo que hoy desciende; hasta las torres invencibles caen.

Tengamos piedad del mundo y recordemos que el respeto es primero. Anhelamos una vida en paz, sin guerras ni violencia, que nos permita respirar aire puro, sin drogas ni daño a la juventud.

Padres, familia, estudiantes, maestros y autoridades: actuemos con conciencia. Rescatemos la salud, el estudio y el trabajo; combatamos la ignorancia, la maldad y la ambición. Busquemos acciones que calmen tensiones y heridas. Seamos cautos, pero llenos de ilusión; es tiempo de cambiar y honrar el presente.

¡La vida es la mejor herencia...!

Myrna Jurado de Cobo