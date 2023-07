Diario Expreso en la publicación del 27 de junio trae un generoso comentario respecto a la ampliación de los beneficios laborales dispuestos por la Ley de Cuidado Humano, lo cual socialmente puede ser aplaudido, pero olvida que el incremento de ellos ahuyenta la inversión privada, porque cada vez se hace más caro contratar personal, sobre todo femenino. Lo encomiable es buscar el equilibrio entre los dos factores de la producción: trabajo y capital, ya que ninguno de los dos es más importante que el otro, tanto que el inversionista nada puede hacer si no cuenta con la correspondiente mano de obra y los trabajadores tampoco si no hay inversión.

He investigado respecto a los beneficios laborales del sector privado en Colombia y Perú y creo que tales canonjías son superiores al momento en el Ecuador, por lo cual incrementarlas no es muy inteligente, si no se quiere afectar nuestra competitividad, pues solo aquí los trabajadores cuentan con un Fondo de Reserva y lo menos entendible es el pago de la Jubilación Patronal, pese a que dicha carga es ya pagada por el IESS en función de los aportes personal y patronal de los afiliados.

Iván Escobar Cisneros