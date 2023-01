Benedicto XVL, el buen malo

“De los muertos no se hable sino bien”, decían los supersticiosos romanos, temiendo que se les aparecieran en sueños o se vengaran sus allegados. Ha muerto quien fue preso vestido aún de soldado de Hitler, pero que al tener que visitar un campo de exterminio nazi osó preguntar a Dios dónde estaba Él. Fue nombrado papa siendo jefe de la Inquisición (‘Santo Oficio’, envidia de la KGB), cuya ‘bondad’ cristiana defendió con palabras encendidas como las hogueras en que quemó miles de disidentes. El que se quejó al principio de los escándalos del Vaticano, pero no tuvo el valor de enfrentarlos en serio, y abandonó su cargo por temor a ser envenenado. “Con jefes así la Iglesia católica no necesita enemigos”.

Diego Mas