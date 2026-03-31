Renata Notni y Diego Boneta: La falta de compromiso sería causa de la ruptura

Mientras el actor se enfoca en Hollywood, ella busca mayor claridad en la relación

La relación entre Renata Notni y Diego Boneta habría llegado a su fin tras cinco años juntos, desatando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos.

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Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado una versión oficial sobre la ruptura. Sin embargo, una de las teorías que más fuerza ha tomado apunta a que la actriz habría decidido poner punto final ante la falta de un compromiso formal.

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En redes, varios comentarios sugieren que Renata esperaba dar el siguiente paso en la relación, algo que no se habría concretado. Durante el último año, la prensa insistió en preguntarle a Diego sobre planes de boda, pero el actor evitó confirmarlos y se limitó a decir que ambos “estaban disfrutando el momento”, sin dar señales claras de un futuro compromiso. Versiones cercanas indican que, mientras él estaba enfocado en su crecimiento en Hollywood, ella buscaba mayor claridad sobre el rumbo de la relación.

Así comenzó la historia...

La historia entre Diego Boneta y Renata Notni empezó a tomar forma en 2021, luego de coincidir gracias a amigos en común. Ese mismo año, en abril, fueron captados en el aeropuerto de México y casi al mismo tiempo compartieron fotos desde una playa en Nayarit. Aunque no posaron juntos, sus seguidores notaron que estaban en el mismo lugar.

Poco después, las pistas fueron más evidentes: ambos publicaron imágenes desde Punta Mita y, en septiembre, viajaron a Grecia, donde también subieron fotos por separado desde Mykonos. La confirmación llegó semanas más tarde, cuando hicieron oficial su relación con románticas postales desde Capadocia, Turquía.

El 6 de diciembre de 2021, Renata selló ese momento con una publicación junto a Diego: “Un año así, y solo se pone mejor. Te amo”.

Una relación de bajo perfil… con momentos claves

A lo largo de su relación, la pareja optó por mantener discreción, aunque compartieron algunos instantes especiales, como celebraciones de San Valentín. En una de ellas, el actor escribió: “Qué afortunado soy”.

También dejaron ver su apoyo mutuo en lo profesional. En entrevistas, Diego reveló que ya convivían bajo el mismo techo, lo que reflejaba estabilidad en su vínculo.

Polémicas y señales recientes

No todo fue calma. A finales de octubre de 2024, se viralizaron en TikTok varios videos en los que, supuestamente, se les veía discutiendo durante un concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México.

Hoy, con la relación en pausa —o aparentemente terminada—, el silencio de ambos mantiene el tema en el centro de la conversación, mientras crecen las versiones sobre lo que realmente ocurrió entre una de las parejas más seguidas del espectáculo.

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