Caso Krysthel Chuchuca: 30 días de incapacidad tras altercado en audiencia

Tras altercado con su expareja en Samborondón, Krysthel Chuchuca recibió 30 días de incapacidad, lo que incide en el proceso

Krysthel Chuchuca se encuentra en una batalla legal con el padre de su hija.

La reciente liberación de la actriz ecuatoriana Krysthel Chuchuca tras permanecer cerca de 22 horas retenida en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Samborondón no solo cerró un episodio polémico, sino que también abrió un nuevo frente en el conflicto legal con su expareja, Carlos Páez Gómez. En esta ocasión, el foco está en el parte médico que le otorga 30 días de incapacidad, luego del altercado ocurrido durante una diligencia judicial.

El hecho se registró la mañana del 2 de abril de 2026 en la Unidad Judicial de Samborondón, ubicada en las calles Malecón y La Paz. Ambos acudían a una audiencia vinculada con la patria potestad de su hija, pero la diligencia terminó en un enfrentamiento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Dos versiones del mismo hecho

Según la defensa de Chuchuca, conformada por los abogados Karly Vargas y Dalo Bucaram, la actriz sufrió una lesión en el brazo izquierdo durante el incidente. Tras la evaluación médica, se determinó una incapacidad de 30 días, un elemento que podría incidir en el curso de las acciones legales que siguen en proceso.

Mientras tanto, la versión de Carlos Páez Gómez apunta en otra dirección. En declaraciones difundidas a medios, aseguró haber sido víctima de una presunta agresión. “Se me roció gas pimienta y una persona armada que acompañaba a la señora Chuchuca accionó un arma que, afortunadamente, se encasquilló”, afirmó. Además, indicó que lo ocurrido habría quedado registrado en cámaras de seguridad.

Defensa de Chuchuca criticó la retención en la UPC

En paralelo, la defensa de la actriz sostiene que la retención en la UPC fue irregular. “Se pudo demostrar que la retención no era legal”, señaló Bucaram. El abogado también indicó que familiares de la expareja habrían incumplido medidas de protección vigentes, las cuales les prohibían acercarse tanto a Chuchuca como a su hija. Por este motivo, no se descarta solicitar sanciones conforme al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El caso continúa en desarrollo y suma nuevos elementos tras el informe médico que certifica la incapacidad de la actriz. Entre versiones contrapuestas, procesos judiciales en curso y una creciente atención pública, el conflicto entre Krysthel Chuchuca y Carlos Páez Gómez sigue escalando, con posibles repercusiones tanto en el ámbito legal como mediático.

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