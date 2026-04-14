Sánchez pide justicia para su esposa seguro de que el tiempo pondrá "todo en su sitio"

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER Gravedad delictiva: La instrucción se cierra con cargos por cuatro delitos distintos, tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

La instrucción se cierra con cargos por cuatro delitos distintos, tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. Contraste Diplomático: El proceso judicial coincide con la recepción de honores de Estado en China, afectando la proyección internacional de la presidencia.

El proceso judicial coincide con la recepción de honores de Estado en China, afectando la proyección internacional de la presidencia. Inédita Tensión Judicial: El juez utiliza referencias históricas al absolutismo para calificar la conducta en Moncloa, provocando un choque institucional directo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes, 14 de abril de 2026, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, que "la justicia haga justicia", y por ello se ha mostrado convencido de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio".

Sánchez se ha referido a la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción y mandar a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos en la rueda de prensa que ha ofrecido en Pekín tras la reunión que ha mantenido en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente chino, Xi Jinping.

Una reunión a la que ha seguido un banquete oficial organizado por Xi y al que ha asistido Begoña Gómez, ya que ha acompañado a su esposo en este viaje a China y ha participado en otros actos incluidos en la agenda del presidente del Gobierno.

Sánchez rompe su silencio

Después de que el juez Peinado haya cerrado la instrucción de la causa contra ella y haya propuesto juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Sánchez se ha limitado a pedir a la justicia "que haga justicia" y ha insistido en su idea de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio".

"Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner a todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más", ha subrayado.

Al plantearle si comparte las críticas que se han vertido desde el Gobierno a la decisión del juez, entre ellas por el hecho de que haya actuado en este caso cada vez que Begoña Gómez ha viajado al extranjero acompañando a su marido, Sánchez ha señalado que no tenía nada más que decir al respecto.

El Gobierno ya expresó este lunes su indignación por el auto del juez y por algunas frases del mismo que fuentes de Moncloa consideraron que son impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes.

Entre ellas, en las que Peinado dice que "las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal".

Dardos desde la distancia

Además, el Gobierno consideró que no es casual que eligiera este momento para emitir el auto justo cuando Begoña Gómez se encuentra fuera de España acompañando a Sánchez, y recordaron que ya ha actuado de la misma forma en otros viajes anteriores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se mostró convencido de que un tribunal superior revocará la resolución porque "donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer".

Bolaños añadió que esta instrucción "ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados" y que el daño que se ha hecho con ello a la justicia puede ser irreparable en muchos aspectos.

Tras conocer en la tarde del lunes la decisión del juez Peinado, Sánchez y su esposa mantuvieron con normalidad su agenda en China, y después de asistir a los actos de carácter oficial previstos, ambos cenaron en Pekín en un restaurante.

El jefe del Gobierno ha publicado en las redes sociales una foto en la que él aparece junto a dos responsables del restaurante TRB Hutong, uno de ellos el chef español Lucas Garigliano.

"Tradición, creatividad y autenticidad servidas plato", ha escrito Sánchez, quien califica de "inolvidable" la cena.

Este martes, además de asistir al banquete ofrecido por Xi, Begoña Gómez volverá a acompañar al jefe del Gobierno en la cena oficial organizada por el primer ministro chino, Li Qiang.