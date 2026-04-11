ONU: El 83% de los mexicanos que retornaron de EE. UU. lo hicieron de forma forzada

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LO QUE DEBES SABER La política migratoria actual de Washington ha detenido a más de 177.000 mexicanos y ha resultado en la muerte de 13 mexicanos.

y ha resultado en la muerte de 13 mexicanos. 83% de retornos fueron forzados por intervención de autoridades de EE. UU. (2023-2025) y la nueva política migratoria de Donald Trump.

por intervención de autoridades de EE. UU. (2023-2025) y la nueva política migratoria de Donald Trump. El perfil del retornado es mayoritariamente masculino y proviene de zonas con alta marginación económica.

El 83 % de los mexicanos que retornaron a su país desde Estados Unidos en el periodo 2023-2025 lo hicieron a causa de la intervención de las autoridades estadounidenses, mientras que el 17 % restante lo hizo movido por motivos laborales o por temor a ser deportados, según datos publicados esta semana por la ONU.

De acuerdo a cifras del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, la mayoría de los mexicanos que regresaron a su país desde Estados Unidos lo hicieron por la intervención de las autoridades, de modo que no fue producto de su voluntad.

Así se desprende de los últimos datos del organismo en el marco de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento, un estudio en el que se encuestó a unas 400 personas en una decena de ciudades mexicanas.

La OIM destacó el 27 de marzo de 2026, en un comunicado, que no todas las personas que retornaron a México fueron deportadas, ya que un 17 % lo hicieron por las dificultades para encontrar un empleo o por temor a ser detenidas para su posterior deportación.

"Una de las lecturas del análisis de OIM, uno de los pocos realizados en México que aglutina y compara a población retornada mexicana y extranjera, es que el retorno de personas desde Estados Unidos hacia México es un proceso heterogéneo que exige respuestas diferenciadas de las autoridades de este país", indicó el organismo.

El reto de volver

Tras asentarse de nuevo en su país de origen, la principal necesidad para el 62 % de los retornados era generar ingresos y acceder a empleos, seguida de otras preocupaciones como recibir asistencia médica y legal o acceder a medios de transporte y vivienda .

En cuanto al género, el 76 % de los retornados eran hombres, mientras que el 12 % eran mujeres adultas. La mayoría de ellos son originarios de los estados de Guerrero (sureste), Oaxaca (sureste) y Michoacán (este).

Claves del retorno: Realidad en cifras Prioridad laboral: El 62% de los retornados llega con la urgencia crítica de conseguir empleo.

El de los retornados llega con la urgencia crítica de conseguir empleo. Focos de origen: La mayoría regresa a Guerrero, Oaxaca y Michoacán, zonas de alta marginación.

La mayoría regresa a zonas de alta marginación. Causa económica: El 96% migró originalmente a EE. UU. por falta de dinero y el 21% por inseguridad.

El migró originalmente a EE. UU. por falta de dinero y el por inseguridad. Saldo trágico: Bajo la gestión de Trump, se registran 177,000 detenciones y 13 muertes en custodia del ICE.

Los motivos para migrar a Estados Unidos fueron, principalmente, económicos para el 96 % de los mexicanos encuestados, quienes también mencionaron en un 21 % motivos de seguridad.

Además, tan solo un 1 % regresó aduciendo motivos políticos, porcentaje que sube al 16 % entre los extranjeros retornados a México desde el país vecino.

Por último, los mexicanos con formación universitaria eran el 4 % del total que regresaron, mientras que el 10 % carecen de estudios.

El estudio también destacó que, en el caso de las personas extranjeras, 64 % de quienes regresaron de Estados Unidos a México lo hizo por intervención de las autoridades estadounidenses, y un 36 % por algún otro motivo.

Mientras que para el 59 % su principal necesidad al ser retornados a México fue generar ingresos y acceder a empleos.

Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, Washington endureció su política migratoria y ha detenido a más 177.000 mexicanos, de los cuales 13 fallecieron mientras eran custodiados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según informó esta semana el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.