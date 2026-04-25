Ataque armado en bloqueo carretera deja 6 muertos en estado de Chiapas, sur de México

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Un ataque armado en un bloqueo vial en Venustiano Carranza dejó al menos seis fallecidos y seis heridos.



El hecho se produjo en el contexto de una disputa agraria entre organizaciones campesinas de la zona.



Autoridades activaron protocolos de seguridad y salud, mientras se investiga la responsabilidad del ataque.

Un ataque armado durante un bloqueo de carretera en Venustiano Carranza, en el estado mexicano de Chiapas, dejó este viernes un saldo preliminar de seis personas muertas y seis heridas, según informes locales y autoridades estatales.

La agresión ocurrió en un punto de bloqueo instalado desde la mañana por integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, en una zona afectada por un conflicto agrario de larga duración.

Detalles del suceso ocurrido en Chiapas

De acuerdo con testimonios de pobladores, los agresores viajaban en camionetas blancas, presuntamente sin placas y con armas de alto poder, cuando llegaron al bloqueo y dispararon contra habitantes de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza.

Antes del ataque, la protesta bloqueó la vía que comunica Tuxtla Gutiérrez con Comitán, a la altura de Venustiano Carranza, como parte de una disputa agraria entre la OCEZ Casa del Pueblo y comuneros de la Alianza San Bartolomé.

Versiones de los locales indican que, tras los disparos, los habitantes intentaron resguardarse y auxiliar a los heridos, mientras otros sometieron a los supuestos agresores.

En ese momento, se registró un intercambio: los habitantes lanzaron piedras y los ocupantes del vehículo respondieron con disparos de arma de fuego.

La agresión generó momentos de pánico, mientras los pobladores intentaban resguardarse y auxiliar a los heridos.

De manera preliminar, se reportó que seis presuntos atacantes fueron abatidos durante el enfrentamiento, mientras que, sobre la vía, quedó la evidencia de una unidad calcinada y cartuchos percutidos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó en redes sociales de que se mantenía en sesión permanente con el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Salud para atender la emergencia.