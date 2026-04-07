Jaime Nebot reaparece y convoca conferencia en medio de tensión política en Ecuador

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El exalcalde Jaime Nebot vuelve al debate público con una conferencia titulada “Un Ecuador para todos”, en un momento crucial para la política nacional. Aunque asegura que no hablará de elecciones, su mensaje genera expectativa en medio de la crisis institucional en Guayaquil.

En un momento agitado del tablero político nacional y a puertas de un nuevo proceso electoral, Jaime Nebot, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano (PSC), reaparece en la escena pública. Lo hace con el anuncio de una conferencia que ha generado expectativa en distintos sectores.

A través de su cuenta oficial en X, el exalcalde de Guayaquil informó que el encuentro llevará por título: “Un Ecuador para todos; Visión Ciudadana no Partidista”.

¿Qué busca Nebot con su conferencia “no partidista”?

Precisó que la conferencia no abordará candidaturas ni las elecciones próximas, marcando distancia de la coyuntura electoral inmediata.

El evento está previsto para el sábado 11 de abril y su convocatoria ha despertado interés, especialmente por el contexto político que atraviesa el país.

Contexto político en Guayaquil

La reaparición de Nebot ocurre en medio de una compleja situación en el Municipio de Guayaquil, bastión histórico del socialcristianismo durante décadas. Actualmente, la administración atraviesa un periodo de transición luego de que Aquiles Álvarez rompiera la hegemonía del PSC, aunque hoy enfrenta problemas judiciales que lo mantienen detenido.

En este escenario, Tatiana Coronel ha asumido como alcaldesa subrogante. Sin embargo, la figura de subrogación no ha estado exenta de cuestionamientos, ya que tres concejales del PSC han solicitado informes sobre la legalidad y condiciones de este encargo.

Cambios en la Prefectura del Guayas

A este panorama se suma otro movimiento político relevante. Marcela Aguiñaga anunció que renunciará a la Prefectura del Guayas el próximo 14 de mayo, fecha en la que cumple tres años en funciones.

Su salida abre un nuevo escenario político en la provincia, en el que aún no se definen claramente los aspirantes al denominado “sillón de Olmedo”. No obstante, algunas figuras públicas ya han comenzado a emitir mensajes en redes sociales, insinuando proyectos y propuestas orientadas a “trabajar por la ciudad”.

Mi conferencia responderá exclusivamente a su título:

“Un Ecuador para todos; Visión Ciudadana no Partidista”.



No se tratará sobre candidaturas y elecciones próximas. — Jaime Nebot 🇪🇨 (@jaimenebotsaadi) April 7, 2026

En este contexto, la conferencia de Nebot se perfila como un evento clave. Aunque ha descartado referirse a elecciones, su pronunciamiento podría influir en el debate político y en la reorganización de fuerzas dentro del país, especialmente en Guayaquil.

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