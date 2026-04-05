Asesinato en mercado Montebello: ¿Con qué banda criminal se relaciona a la víctima?

El hombre asesinado en el mercado Montebello, también conocido como Terminal de Transferencia de Víveres, tenía 30 años

Las actividades parecían normales en el mercado mayorista Montebello, donde un hombre fue asesinado en las primeras horas de este 5 de abril de 2026.

Un asesinato se cometió este domingo 5 de abril de 2026 dentro del mercayo mayorista Montebello, también conocido como Terminal de Transferencia de Víveres, en el norte de Guayaquil.

El crimen se cometió en el andén 3 del mercado, a la altura del basurero. Personal especializado acudió tras la alerta emitida por el sistema ECU 911 y confirmó que había una persona sin signos vitales.

Alias Oliver sería el asesinado en el mercado Montebello

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Al arribo de los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y de Criminalística se constató que la víctima, un ciudadano de unos 30 años, cuya identidad aún no ha sido determinada, presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Según los primeros indicios, el sujeto se encontraba a pie al momento del ataque.

Testigos dijeron que dos sujetos desconocidos habrían llegado hasta el sitio y atentaron directamente contra la víctima, huyendo de inmediato.

Moradores del sector indicaron haber escuchado varias detonaciones, lo que generó alarma entre los trabajadores del mercado, quienes evitaron identificarse por temor a represalias.

Durante el levantamiento del cadáver, realizado a las 06:13 aproximadamente, personal de Criminalística fijó como indicios nueve vainas percutidas calibre 9 milímetros.

El procedimiento fue coordinado y se dispuso el traslado del cuerpo al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva autopsia.

De acuerdo con entrevistas preliminares, algunos trabajadores del mercado manifestaron que el fallecido sería conocido con el alias de Oliver, presuntamente vinculado al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y forma parte de las líneas investigativas en desarrollo.

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