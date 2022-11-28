Actividades académicas de la UTEG del 28 de noviembre al 2 de diciembre
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  Guayaquil

Actividades académicas de la UTEG del 28 de noviembre al 2 de diciembre

La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil tendrá esta semana un Seminario Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Internacional

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EDIFICIO UTEG
La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil está dedicada a brindar una educación de excelencia y a fomentar la investigación.Cortesía

LUNES 28 DE NOVIEMBRE | 20:00

CONFERENCIA DIGITAL

TEMA: PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ACADEMIA

PONENTE: PHD. MARIA ALEXANDRA CLAVIJO, COORD. ACADEMICA POSGRADO UTEG

MARTES 29 DE NOVIEMBRE | 11:00

FIRMA DE CONVENIO ENTRE UTEG Y LA COMUNA DE OLÓN

LUGAR: CAMPUS UTEG

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE

UTEG PARTICIPARA EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 'REDEC 2022'

LUGAR: COLOMBIA

JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE DICIEMBRE

SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL: "DILEMAS DEL CONTROL CONVENCIONALIDAD Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD"

PONENTE: DRA. MARIANELLA MALDONADO

MODERADORA: MSC. NICKY BRAVO (DOCENTE DE DERECHO UTEG)

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