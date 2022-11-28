Guayaquil
Actividades académicas de la UTEG del 28 de noviembre al 2 de diciembre
La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil tendrá esta semana un Seminario Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Internacional
LUNES 28 DE NOVIEMBRE | 20:00
CONFERENCIA DIGITAL
TEMA: PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ACADEMIA
PONENTE: PHD. MARIA ALEXANDRA CLAVIJO, COORD. ACADEMICA POSGRADO UTEG
MARTES 29 DE NOVIEMBRE | 11:00
FIRMA DE CONVENIO ENTRE UTEG Y LA COMUNA DE OLÓN
LUGAR: CAMPUS UTEG
MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE
UTEG PARTICIPARA EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 'REDEC 2022'
LUGAR: COLOMBIA
JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE DICIEMBRE
SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL: "DILEMAS DEL CONTROL CONVENCIONALIDAD Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD"
PONENTE: DRA. MARIANELLA MALDONADO
MODERADORA: MSC. NICKY BRAVO (DOCENTE DE DERECHO UTEG)