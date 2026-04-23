Usted Señalemelo regresa a Quito: fecha, entradas y lo que traerá su nuevo disco

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Usted Señalemelo tocará en Quito el 7 de junio en Soundgarden Open Air





La banda argentina presenta Términos & Condiciones en su quinto show en la ciudad

Entradas a $30 disponibles en Buenplan para concierto apto para todo público

Usted Señalemelo vuelve a Quito este 7 de junio de 2026 con un concierto en Soundgarden Open Air. La banda argentina presentará su nuevo álbum Términos & Condiciones, en un show con entradas a $30 disponibles en Buenplan.

¿Cuándo es el concierto de Usted Señalemelo en Quito?

Usted Señalemelo regresa a Quito. El trío argentino se presentará el 7 de junio de 2026 a las 19:00 en Soundgarden Open Air, en Puembo, en un concierto organizado por Caña Producciones .

La banda, integrada por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich, vuelve a la ciudad con su nuevo álbum Términos & Condiciones, en lo que será su primer show en Ecuador con este material.

El grupo mantiene un vínculo con el público quiteño desde 2018, cuando se presentó por primera vez en el país. Desde entonces, Quito se ha convertido en una parada recurrente dentro de sus giras.

Esta será su quinta visita a la capital ecuatoriana. En esta ocasión, el concierto será apto para todo público, con entradas a precio único de $30, disponibles en la plataforma Buenplan .

El show también marca uno de los primeros escenarios en América del Sur donde el disco será interpretado en vivo. El trabajo representa una nueva etapa sonora para la banda, con elementos de electrónica y synth-pop que se integran a su propuesta musical .

El evento coincide además con el inicio de actividades de Soundgarden Open Air, un espacio que abrirá su temporada en mayo y que recibirá este concierto como parte de su programación .

Usted Señalemelo llega a este tour tras obtener el Premio Gardel 2024 al Mejor Álbum de Rock Alternativo y luego de presentarse en Lollapalooza Chicago, además de grabar una sesión para KEXP.