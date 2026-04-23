Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 23 de abril de 2026

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

El jueves llega con una energía de cierre y avance al mismo tiempo. Hay conversaciones que ya no puedes posponer, decisiones que empiezan a tomar forma y señales que te obligan a mirar con más honestidad lo que sientes. Este 23 de abril de 2026, los astros te invitan a equilibrar lo emocional con lo práctico: cuidar tus vínculos, ordenar tus finanzas y sostener tu ritmo laboral sin desgastarte.

Aries

Hoy es clave que expreses lo que sientes a tu pareja. En lo económico, logras liberarte de deudas pendientes. El trabajo se activa con ideas y proyectos nuevos. Recuperas energía y te sientes más enfocado.

Tauro

El deseo y la conexión física marcan el día en el amor. En lo económico, apuesta por estabilidad en lugar de ganancias rápidas. El trabajo en equipo será fundamental para avanzar. Tu cuerpo te pide descanso tras días intensos.

Géminis

Un poco de misterio puede revitalizar tu relación. Evita gastos innecesarios y cuida tu dinero. En el trabajo, aunque logres resultados, te exiges demasiado. Reduce el ritmo en la vida social nocturna.

Cáncer

La desconfianza puede jugarte en contra en el amor. Es momento de eliminar gastos que no suman. En lo profesional, encuentras claridad en decisiones pendientes. Tu estado físico y mental se mantiene equilibrado.

Leo

Si un vínculo ya no te suma, es momento de tomar distancia. Evalúa bien cualquier propuesta económica. En el trabajo, involucrarte más te dará mejores resultados. El cansancio se refleja en tu rostro, descansa.

Virgo

Buscas una conexión más real y afinidad en pareja. En lo económico, tu situación mejora. En el trabajo, bajar la competitividad te permitirá fluir mejor. Fortalece tus rodillas con ejercicio.

Horóscopo 23 De Abril 2026Miguel Rodríguez//EXPRESO

Libra

Las tensiones en pareja aumentan si no reaccionas a tiempo. Aunque no sea el mejor momento, intenta ahorrar. En el trabajo, la responsabilidad será tu mayor respaldo. Ordena tu alimentación.

Escorpio

Un familiar puede ayudarte a resolver un conflicto emocional. En lo económico, compara opciones antes de decidir. En el trabajo, tu tacto será clave. Tu cuerpo necesita descanso urgente.

Sagitario

Un contacto con alguien del pasado puede reactivar emociones. En lo económico, se presentan resultados positivos. En el trabajo, tu constancia marca la diferencia. No postergues controles médicos.

Capricornio

El amor se acerca con fuerza, pero debes estar abierto. Un ingreso inesperado mejora tu economía. En el trabajo, tu practicidad destaca. Cuida tu voz y evita forzarla.

Acuario

Tu capacidad de seducción está en su punto alto. Las inversiones compartidas pueden darte ganancias. En el trabajo, se amplían tus oportunidades. Evita descuidos en casa que puedan causar accidentes.

Piscis

Cuida tus palabras para evitar malentendidos en pareja. Tu creatividad te ayuda a resolver temas económicos. El ambiente laboral es favorable. Aprovecha el tiempo libre para desconectarte.