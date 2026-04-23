‘Heartstopper Forever’: la película que marca el final de Nick y Charlie ya tiene fecha en Netflix

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Heartstopper nació como un webcómic publicado en Tumblr y Tapas en 2016 por Alice Oseman.



nació como un publicado en Tumblr y Tapas en 2016 por Alice Oseman. La historia luego fue recopilada en novelas gráficas físicas, convirtiéndose en un fenómeno editorial traducido a múltiples idiomas.



traducido a múltiples idiomas. La saga principal contará con seis volúmenes, siendo el último el que sirve de base para el cierre de la adaptación audiovisual.

Cada historia tiene su momento final, y para Heartstopper, ese momento ya tiene fecha, pues Netflix confirmó que el universo de Nick y Charlie se despedirá con Heartstopper Forever, una película que llegará el 17 de julio de 2026 y que marcará el cierre definitivo de una de las series juveniles más influyentes de los últimos años.

El anuncio no es menor, ya que tras tres temporadas que consolidaron a la ficción como un referente en la representación LGBTIQ+, la plataforma apuesta por un formato cinematográfico para concluir la historia. Una decisión que no solo responde al crecimiento de la narrativa, sino también al vínculo emocional que el público ha construido con estos personajes desde su estreno en 2022.

A diferencia de lo que muchos esperaban, Heartstopper no tendrá una cuarta temporada. En su lugar, Netflix optó por cerrar la historia con un largometraje, una elección que apunta a darle un desenlace más contenido, íntimo y, al mismo tiempo, con mayor peso emocional.

La transición al cine permite condensar el último tramo de la historia en una sola pieza narrativa, enfocándose en los conflictos centrales de los protagonistas sin las pausas propias del formato episódico. En ese sentido, Heartstopper Forever se perfila como un cierre más directo, pero también más intenso.

¿Qué historia contará la película?

La trama retomará lo últimamente visto en la tercera temporada y adaptará principalmente el volumen final de la novela gráfica de Alice Oseman, junto con elementos de la novela corta Nick and Charlie.

En este punto, la historia da un giro natural hacia la madurez: Nick se prepara para dejar su ciudad e ir a la universidad, mientras Charlie permanece en el colegio, en un contexto donde la distancia, el crecimiento personal y las dudas sobre el futuro pondrán a prueba su relación.

Más allá del romance, la película explorará una pregunta clave que atraviesa toda la saga: ¿puede el primer amor realmente durar para siempre? Una idea que conecta directamente con el propio título del proyecto.

Alice Oseman, creadora original del concepto junto a Kit Connor y Joe Locke.heartstopper vía Instagram

El guion es de lo más emotivo y desgarrador que he escrito para estos personajes Alice Oseman, creadora de 'Heartstopper'

El regreso de un elenco entrañable

El regreso de Kit Connor y Joe Locke como Nick y Charlie está confirmado, pero con un giro importante: ambos también participarán como productores ejecutivos, consolidando su vínculo creativo con la historia.

Junto a ellos, volverán los personajes que han construido el universo de la serie, véase Tao, Elle, Tara, Darcy, Isaac e Imogen; manteniendo el espíritu coral que ha sido clave en su éxito.

Elenco de la serie, ahora filme.Netflix

Sin embargo, uno de los cambios más comentados es la salida de Olivia Colman, quien no podrá retomar su papel por conflictos de agenda. Su personaje será interpretado ahora por Anna Maxwell Martin.

El legado de 'Heartstopper' y su despedida

Desde su estreno, Heartstopper no solo conquistó a una audiencia global, sino que también se convirtió en un punto de referencia dentro de la ficción juvenil contemporánea. Su forma de abordar temas como la identidad, la salud mental y las relaciones desde una mirada sensible y cercana le dio un lugar particular dentro del catálogo de Netflix.

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El cierre en formato película no solo marca el final de la historia de Nick y Charlie, sino también el de una etapa para sus seguidores, que crecieron junto a ellos a lo largo de tres temporadas.

Así, Heartstopper Forever no llega como un simple desenlace, sino como una despedida construida con la misma honestidad emocional que definió a la serie desde el inicio. Una última página para una historia que, para muchos, ya es imposible de soltar.