Capturan a policías y militares en red de tráfico de hidrocarburos en Ecuador
La Policía Nacional, junto con la Fiscalía y el Centro de Inteligencia, ejecutó allanamientos en ocho provincias que dejaron 17 detenidos
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La Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General del Estado, ejecutó la Operación Gran Fortaleza 1, un operativo simultáneo en ocho provincias del país que dejó como resultado la detención de cinco policías, tres militares en servicio activo y nueve civiles, acusados de integrar una red dedicada al tráfico y desvío de hidrocarburos.
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Los allanamientos se realizaron en Quito, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Guayaquil y otras zonas de Guayas, con el objetivo de desmantelar una estructura que, según las autoridades, facilitaba y apoyaba a organizaciones criminales vinculadas al mal uso de combustibles, generando graves pérdidas económicas para el Estado.
Policías detenidos
- García Zambrano Christian Paul
- Ponce Posligua Yuri Fernando
- Romero Silva Carlos Germán
- Rey Contento Luis Cirilo y De La Torre Gómez Rommel
Política
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Militares en servicio activo detenidos
- Sgt. Pablo Vladimir Galarraga Maila
- Sgt. Wilson Patricio Yugcha Toapanta
- Sgt. Guillermo Eduardo Chacazaguay Curay
Civiles detenidos
- Carlos Alberto Arellano Manya
- Dayerli Patricia Moncayo Loor
- Esther María Chernes Elizondo
- Daniel Elías Kanki Alvarado
- Maoly Patricia Medina Gaibor
- Joseline Maribel Tapia Mejico
- Jhonathan David García Marín
- Charly Frank Tapia Mejico.
En el operativo se incautaron 18 terminales móviles que serán parte de las investigaciones. Todos los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para determinar su responsabilidad en el caso.