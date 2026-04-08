Capturan a policías y militares en red de tráfico de hidrocarburos en Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Operación Gran Fortaleza 1 detiene 17 por desvío de combustibles en 8 provincias de Ecuador



Policía, Fiscalía y CNI capturan policías y militares activos por red criminal hoy



Red desviaba hidrocarburos para crimen organizado; allanamientos en Quito y Guayaquil

La Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General del Estado, ejecutó la Operación Gran Fortaleza 1, un operativo simultáneo en ocho provincias del país que dejó como resultado la detención de cinco policías, tres militares en servicio activo y nueve civiles, acusados de integrar una red dedicada al tráfico y desvío de hidrocarburos.

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Los allanamientos se realizaron en Quito, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Guayaquil y otras zonas de Guayas, con el objetivo de desmantelar una estructura que, según las autoridades, facilitaba y apoyaba a organizaciones criminales vinculadas al mal uso de combustibles, generando graves pérdidas económicas para el Estado.

Policías detenidos

García Zambrano Christian Paul Ponce Posligua Yuri Fernando Romero Silva Carlos Germán Rey Contento Luis Cirilo y De La Torre Gómez Rommel

Militares en servicio activo detenidos

Sgt. Pablo Vladimir Galarraga Maila Sgt. Wilson Patricio Yugcha Toapanta Sgt. Guillermo Eduardo Chacazaguay Curay

Civiles detenidos

Carlos Alberto Arellano Manya

Dayerli Patricia Moncayo Loor

Esther María Chernes Elizondo

Daniel Elías Kanki Alvarado

Maoly Patricia Medina Gaibor

Joseline Maribel Tapia Mejico

Jhonathan David García Marín

Charly Frank Tapia Mejico.

En el operativo se incautaron 18 terminales móviles que serán parte de las investigaciones. Todos los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para determinar su responsabilidad en el caso.