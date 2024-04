Superliga femenina arrancó con goleadas

Arrancó con goleadas la Superliga femenina, donde los equipos de Católica, Ñañas, Macará y El Nacional se dieron gusto escribiendo los primeros marcadores con bastante cantidad de goles. Liga de Quito no jugó su partido debido a que la mayoría de sus jugadoras está en el equipo de Ecuador sub-20, que anoche jugaba ante Argentina, en Guayaquil.

Sin embargo, las albas tuvieron un detalle especial: hicieron participar a sus jugadoras como pasapelotas en el partido de varones de Liga de Quito ante Delfín.

Se vinieron los goles de las chicas

Buen comienzo de Macará, también fue un show de goles. Cortesía FEF

Estos son los resultados de la primera fecha: Grupo 1: El Nacional 4 - D. Cuenca 0, Quito 1 - Macará 4, Liga de Quito vs. Leones del Norte quedó diferido, y Barcelona descansó.

Barcelona vs Liga de Quito en la segunda fecha

Grupo 2: Toreros 1 - Católica 5, Deportivo Ibarra 0 - Ñañas 3, y Ñusta FC 1 - Espuce 3. Descansó el equipo Dragonas.

Segunda fecha se jugará así: Grupo 1: D. Cuenca vs. Quito FC, Leones del Norte vs. El Nacional, y Barcelona vs. Liga de Quito.

Grupo 2: Católica vs. D. Cuenca, Espuce vs. Toreros, y Dragonas vs. Ñusta.

Siga leyendo: SUSCRÍBETE Es hora de abrir los ojos con EXPRESO