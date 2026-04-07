Real Madrid (0) vs Bayern Múnich (1) EN VIVO: Minuto a minuto de cuartos de final de la Champions

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

El Santiago Bernabéu se viste de gala este martes 7 de abril para recibir el enfrentamiento más repetido y electrizante del continente: Real Madrid vs. Bayern Múnich. Por los cuartos de final de la UEFA Champions League, dos potencias con realidades opuestas miden sus fuerzas en una serie que promete paralizar al mundo del fútbol.

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Para el Real Madrid, esta fase no es solo un reto deportivo, sino una necesidad institucional. Tras un año convulso que incluyó la salida de Xabi Alonso y el ascenso de Álvaro Arbeloa al banquillo, el equipo no ha logrado la regularidad deseada.

El conjunto bávaro llega a la capital española en un estado de gracia envidiable. Bajo la dirección de Vincent Kompany, domina con puño de hierro la Bundesliga y se mantiene firme en las semifinales de la Copa de Alemania. El objetivo es claro: conquistar la Liga de Campeones para sellar un triplete histórico.

Alineaciones de Real Madrid y Bayern Múnich

Real Madrid: Lunin, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Thiago, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Lunin, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Thiago, Arda Güler, Vinicius y Mbappé. Bayern: Neuer, Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanisic y Pavlovic.

14:48 ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! 14:48 07/04/2026 14:49 07/04/2026 Con el tanto de Luis Díaz, Bayern Múnich se va ganando el primer tiempo ante Real Madrid, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League.

14:43 Minuto 40: ¡GOOOOOOOL DE DÍAZ! 14:44 07/04/2026 14:44 07/04/2026 Tras una rápida recuperación de pelota, Bayern Múnich se lazó al ataque: Gnabry le envía un pase filtrado al centro del área a Luis Díaz y anota la primera del partido en el Bernabéu.

14:35 Minuto 30: Nadie se hace daño en la primera media hora 14:36 07/04/2026 14:36 07/04/2026 La falta de definición del Bayern de Múnich da alas a un Real Madrid que hace daño cuando contragolpea, pero sin efectividad. Sin goles en el Santiago Bernabéu aún (0-0).

14:28 Minuto 24: ¡Salva Andriy Lunin! 14:28 07/04/2026 14:28 07/04/2026 El tiro de esquina de Michael Olise desde el costado derecha no encuentra el remate de Harry Kane en el segundo palo y se salva el Real Madrid.

14:21 Minuto 18: Un nuevo intento de los dueños de casa 14:21 07/04/2026 14:21 07/04/2026 Real Madrid, que sale rápido en contraataque, aprovechó el espacio dejado por el conjunto bávaro. Vinícius, desde la izquierda ingresó y remató con pierna derecha. El portero Neuer envió al córner.

14:19 Minuto 16: Respuesta del Merengue 14:19 07/04/2026 14:19 07/04/2026 La primera aproximación de peligro que tuvo Real Madrid fue despreciada con un remate de larga distancia del brasileño Vinícius que se fue muy alto del arco rival.

14:08 Minuto 7: Los visitantes salieron con todo 14:10 07/04/2026 14:10 07/04/2026 Dos tiros de esquina seguidos han cobrado los alemanes, arrinconando al los dueños de casa y haciéndolos pasar momentos de apremio.

14:06 Minuto 6: Por poco la primera de los alemanes 14:08 07/04/2026 14:08 07/04/2026 Bayern Múnich se aproximó con peligro al arco rival. Un tiro libre peligroso disparado por Olise inquietó al guardameta del Madrid.

13:53 ¡Inicia el partido! 14:01 07/04/2026 14:01 07/04/2026 El balón se pone en movimiento en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid y Bayern Múnich se miden en el duelo de ida de los cuartos de final.