PSG vs Liverpool EN VIVO: alineaciones y cómo ver el juego por Champions League 2025-26

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

París Saint-Germain (PSG), se prepara para dar un paso clave hacia la semifinal de la Champions League 2025-26. El equipo parisino recibirá a Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la competencia.

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El encuentro se jugará este miércoles 8 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Parque de los Príncipes de París.

Dembélé, Doué y Kvaratskhelia lideran la ofensiva de PSG

La expectativa es alta, ya que el PSG contará con sus principales figuras ofensivas: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Además, en la zaga estará el ecuatoriano Willian Pacho.

PSG es el actual campeón de la Champions League.EFE

Estrellas de Liverpool: Salah, Wirtz y Ekitiké en busca de marcar la diferencia

Por su parte, Liverpool llega con varias bajas sensibles: Alisson, Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Lioni y Stefan Bajcetic.

A pesar de estas ausencias, el técnico Arne Slot podrá contar con líderes ofensivos como Florian Wirtz, Ekitiké y Mohamed Salah, quienes buscarán marcar la diferencia en París.

Cobertura EN DIRECTO: ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido

En Ecuador, los aficionados podrán seguir el enfrentamiento EN VIVO a través del canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium, asegurando la cobertura completa de uno de los partidos más esperados de la temporada.

Alineaciones confirmadas de PSG vs Liverpool

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