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PSG vs Liverpool EN VIVO: alineaciones y cómo ver el juego por Champions League 2025-26

Conoce todos los detalles del partido París Saint Germain vs Liverpool por los cuartos de final de la Champions League 2025-26

Willian Pacho será titular en la defensa de PSG.

Willian Pacho será titular en la defensa de PSG.EFE

Publicado por
Ginno Zambrano

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París Saint-Germain (PSG), se prepara para dar un paso clave hacia la semifinal de la Champions League 2025-26. El equipo parisino recibirá a Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la competencia.

(Te invito a leer: PSG vs Liverpool: cómo ver EN VIVO, alineación, hora y previa del juego por Champions League 2025-26)

El encuentro se jugará este miércoles 8 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Parque de los Príncipes de París.

Dembélé, Doué y Kvaratskhelia lideran la ofensiva de PSG

La expectativa es alta, ya que el PSG contará con sus principales figuras ofensivas: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Además, en la zaga estará el ecuatoriano Willian Pacho.

PSG es el actual campeón de la Champions League.

PSG es el actual campeón de la Champions League.EFE

Estrellas de Liverpool: Salah, Wirtz y Ekitiké en busca de marcar la diferencia

Por su parte, Liverpool llega con varias bajas sensibles: Alisson, Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Lioni y Stefan Bajcetic.

A pesar de estas ausencias, el técnico Arne Slot podrá contar con líderes ofensivos como Florian Wirtz, Ekitiké y Mohamed Salah, quienes buscarán marcar la diferencia en París.

Cobertura EN DIRECTO: ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido

En Ecuador, los aficionados podrán seguir el enfrentamiento EN VIVO a través del canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium, asegurando la cobertura completa de uno de los partidos más esperados de la temporada.

Alineaciones confirmadas de PSG vs Liverpool

EN VIVO PSG vs Liverpool 

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