PSG vs Liverpool: cómo ver EN VIVO, alineación, hora y previa del juego por Champions League 2025-26

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

París Saint-Germain (PSG), liderado en defensa por el ecuatoriano Willian Pacho, se enfrenta este miércoles 8 de abril al Liverpool en un duelo electrizante por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26.

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El Parque de los Príncipes será el escenario donde Luis Enrique y Arne Slot midan sus estrategias en un partido que paraliza al continente.

¿A qué hora juega PSG vs Liverpool y dónde ver?

El pitazo inicial está programado para las 14:00 (hora de Ecuador). Los hinchas podrán seguir la transmisión EN VIVO a través de:

Televisión: ESPN

Streaming: Disney+ Premium

Willian Pacho será titular en la defensa de PSG.

Alineaciones probables: Bajas y sorpresas tácticas

El PSG llega con un tridente ofensivo de miedo, pero con ausencias notables en la zona medular. Por su parte, el Liverpool de Arne Slot aterriza en París mermado por las lesiones en su columna vertebral.

PSG: El muro de Willian Pacho

Pacho se ha consolidado como el guardián de París. Pese a las bajas de Bradley Barcolá y Fabián Ruiz, Luis Enrique apuesta por la velocidad de Kvaratskhelia.

XI del PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doué y Dembélé.

Liverpool: Salah lidera ante las ausencias

Los Reds no contarán con figuras como Alisson o Conor Bradley, pero mantienen un frente de ataque temible con el histórico Mohamed Salah y el talento de Florian Wirtz.

XI del Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Salah y Ekitiké.

Liverpool busca sorprender a PSG en su casa.

El camino a la semifinal de la Champions 2026

Este es el partido de ida; la vuelta se definirá en el mítico Anfield el próximo 14 de abril. El equipo que logre imponerse en esta llave tendrá un desafío mayor en semifinales: enfrentará al ganador del cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Estadísticas de PSG vs Liverpool