Barcelona vs Mushuc Runa hoy EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Barcelona SC salta a la cancha desde las 18:00 de este miércoles 22 de abril para recibir a Mushuc Runa en el estadio Monumental, en un partido que se perfila como uno de los más exigentes de la fecha 10 de LigaPro. El cuadro torero afronta el compromiso con la urgencia de volver a sumar de a tres y recuperar la confianza perdida en las últimas jornadas.

Los amarillos llegan con 15 puntos y con la presión de su hinchada luego de dos derrotas una en Libertadores y otra en LigaPro. Mushuc Runa, con 13 unidades, arriba decidido a aprovechar ese momento de duda en su rival y buscar un resultado que lo impulse en el campeonato, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

Desde las 18:00, aquí Barcelona SC vs Mushuc Runa



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