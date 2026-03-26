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La selección Colombia aseguró un lugar para el Mundial 2026.CORTESIA

Colombia vs Croacia EN VIVO HOY: Sigue el minuto a minuto del amistoso intenacional

Ambos seleccionados se enfrentan por primera vez para encaminar su preparación para el Mundial 2026. Síguelo aquí

El proceso de Néstor Lorenzo enfrenta este jueves 26 de marzo uno de sus retos más ambiciosos. En el césped del Camping World Stadium, la Selección Colombia chocará contra Croacia en un duelo amistoso que, más allá del carácter preparatorio, se perfila como el gran termómetro para medir las aspiraciones cafeteras de cara a la Copa del Mundo 2026.

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El combinado nacional llega a territorio estadounidense con el viento a favor. Bajo la batuta de Lorenzo, Colombia ha logrado amalgamar una identidad clara: transiciones rápidas, presión alta y una efectividad letal en el último cuarto. Para el cuerpo técnico, este enfrentamiento inédito no es solo un compromiso comercial, sino la plataforma ideal para ajustar el engranaje defensivo ante una de las potencias del fútbol europeo.

En la acera de enfrente aparece la siempre disciplinada Croacia. El conjunto balcánico sigue gravitando en torno a la figura de su eterno capitán, Luka Modrić. El mediocampista, ahora referente en el AC Milan, lidera un bloque que apuesta por la posesión quirúrgica y el orden táctico que los ha mantenido en la élite mundial durante la última década.

Este encuentro marca el inicio de la recta final de preparación, donde cada error se traduce en aprendizaje y cada acierto en la confirmación de un grupo que sueña con volver a lo más alto del podio internacional.

Este es el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en categoría absoluta, lo que añade un picante especial a la jornada en Orlando.

EN VIVO Colombia vs Croacia, partido amistoso previo al Mundial 2026

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