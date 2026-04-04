Alineaciones y dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs Barcelona | LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid recibe al líder Barcelona en el Metropolitano con bajas clave, buscando mantenerse en puestos de Champions

FC Barcelona es el líder de LaLiga 2025-26.

FC Barcelona tiene la oportunidad de ampliar su ventaja en la punta de la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26, cuando visite a Atlético de Madrid en la fecha 30 del torneo español.

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El partido se disputará este sábado 4 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el Estadio Metropolitano de Madrid.

FC Barcelona llega como líder de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan como líderes de LaLiga con 73 puntos, luego de que su inmediato perseguidor, Real Madrid, se quedara en 69 unidades tras caer 2-1 en su visita a Mallorca.

Lamine Yamal comandará el ataque Barcelona. AGENCIA EFE

Una victoria sobre los Colchoneros le permitiría al FC Barcelona ampliar su ventaja a siete puntos, un paso importante hacia la consolidación del título.

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Bajas y lesiones que afectan al equipo culé

El entrenador Hansi Flick deberá afrontar el compromiso sin dos piezas clave del mediocampo: Frankie de Jong y Raphinha, quienes se encuentran lesionados.

Aun así, contará con un ataque potente liderado por Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford, quienes buscarán romper la defensa del Atlético.

La posible alineación de FC Barcelona sería: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferrán Torres.

Atlético de Madrid sin Oblak y Llorente: bajas clave

Por su parte, Atlético de Madrid llega en la cuarta posición de LaLiga con 57 puntos, enfocado en mantenerse dentro de los puestos de clasificación a la Champions League de la siguiente temporada.

Atlético de Madrid se ubica en la cuarta casilla de LaLiga. cortesía

El equipo dirigido por Diego Simeone tendrá bajas importantes, entre ellas el volante Jhonny Cardoso, el arquero Jan Oblak, el central Marc Pubill por lesión y Marcos Llorente por suspensión.

Su probable alineación sería: Juan Musso; Mahuel Molina, Robein Le Normand, David Hancko, Mattero Ruggeri; Guiliano Simeone, Koke, Álex Baena, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Transmisión EN VIVO: cómo ver Atlético vs Barcelona en Sudamérica

El duelo entre Atlético de Madrid vs FC Barcelona será transmitido EN VIVO en Ecuador y Sudamérica a través de ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium, ofreciendo la oportunidad de seguir cada detalle del enfrentamiento.

Previa de Atlético Madrid vs Barcelona

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