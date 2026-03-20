Samsung trabaja en el Galaxy Z TriFold 2 y el Galaxy Z Slide: esto es lo que se sabe

Las características de las que se tiene conocimiento por el momento responden a filtraciones.

La innovación en el mercado de smartphones plegables no se detiene, y Samsung parece decidido a mantenerse al frente. En medio de una industria cada vez más competitiva, donde marcas buscan diferenciarse a través del diseño y la experiencia de usuario, comienzan a surgir los primeros detalles de dos nuevos dispositivos que apuntan a redefinir estos formatos: el Galaxy Z TriFold 2 y el Galaxy Z Slide.

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Ambos proyectos representan una nueva fase dentro de la estrategia de la compañía surcoreana, que tras experimentar con dispositivos plegables tradicionales, ahora explora soluciones más ambiciosas. Lejos de ser simples iteraciones, estos modelos buscan ampliar las posibilidades de uso, apostando por pantallas más versátiles y mecanismos que combinan innovación estructural con mejoras en rendimiento.

Galaxy Z TriFold 2: evolución del formato triple

El Galaxy Z TriFold 2 se perfila como una evolución directa del primer modelo con triple pliegue, pero con ajustes clave tanto en diseño como en funcionalidad. A nivel visual, el dispositivo mantendría la estructura de pantalla dividida en tres secciones, aunque con un sistema de bisagras optimizado que permitiría un plegado más uniforme y resistente, reduciendo marcas visibles en el panel.

El Samsung Galaxy Z TriFold fue presentado oficialmente el 2 de diciembre de 2025. Cortesia

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En el apartado técnico, las filtraciones apuntan a una mejora en la durabilidad del display flexible, junto con un diseño más delgado y ligero que su predecesor. Además, el dispositivo buscaría ofrecer una transición más fluida entre modos, desde un formato compacto hasta una experiencia cercana a una tableta, optimizando el software para aprovechar mejor el espacio de pantalla en multitarea.

A nivel interno, se espera que el equipo incorpore un procesador de última generación y mejoras en eficiencia energética, un punto clave considerando el tamaño del panel. Todo esto convertiría al TriFold 2 en una propuesta más madura, enfocada no solo en el impacto visual, sino en una experiencia de uso más estable y funcional.

Galaxy Z Slide: la apuesta por lo extensible



Modelo de funcionamiento del Z Slide. Cortesia

Por otro lado, el Galaxy Z Slide introduce un enfoque distinto: en lugar de plegarse, su pantalla se expande mediante un mecanismo deslizante. Este sistema permitiría pasar de un smartphone convencional a un formato más amplio sin necesidad de pliegues visibles, ofreciendo una superficie continua que mejora la visualización de contenido.

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El diseño implicaría el uso de un panel enrollable o extensible que se desplaza desde el interior del dispositivo, acompañado de un sistema motorizado o asistido que garantice precisión y durabilidad. Este tipo de tecnología busca resolver una de las principales críticas a los plegables actuales: la fragilidad en las zonas de pliegue.

En términos de rendimiento, el Galaxy Z Slide también apuntaría a integrar hardware de alta gama, junto con optimizaciones de software que adapten automáticamente la interfaz al tamaño de pantalla en tiempo real. Esto permitiría una experiencia más fluida en tareas como consumo multimedia, productividad o gaming.

Con estos desarrollos, Samsung no solo reafirma su apuesta por los dispositivos flexibles, sino que amplía su visión hacia nuevas formas de interacción con el smartphone. Tanto el Galaxy Z TriFold 2 como el Galaxy Z Slide reflejan una industria en constante transformación, donde el diseño ya no es un límite, sino el punto de partida.

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