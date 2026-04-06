Los apagones en barrios elevan las ventas de focos recargables

La demanda de lámparas que funcionan cuando hay cortes de luz creció un 30 % en los últimos días

Por el temor a los apagones en el país, la ciudadanía empezó a comprar focos recargables.

Los cortes de energía eléctrica registrados en los últimos días en algunos barrios de Guayaquil y Quito movilizaron ayer a los ciudadanos a comprar focos recargables y generadores eléctricos. Los administradores de ferreterías en el centro de Guayaquil indicaron a Diario EXPRESO que la demanda de focos recargables en la última semana ha crecido en un 30 %.

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El precio depende del tamaño y del tiempo de duración de la carga. Los locales están ofreciendo líneas de luces que se encienden cuando hay apagones y sirven para evitar caídas al caminar por la casa, como por ejemplo al ir al baño. “Este tipo de luces, que tienen un precio de 22 dólares, son las que más se están llevando”, señaló Robin Torres, asesor de ventas de la ferretería León.

Aunque hay variedades de luces que cuestan desde 5 dólares. Asimismo, los vendedores de generadores eléctricos indicaron que antes llegaba una persona a hacer una cotización, pero ayer “hasta las 11:00 ya habían realizado cuatro consultas de precios y se vendió uno”, expresó Torres.

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Embalse La cota de Mazar estaba ayer hasta las 16:00 en 2.136,81 msnm. Es decir, bajó ya 16,19 metros en relación a su punto máximo (2.153 msnm)



Comerciantes pequeños los más temeresos de sufrir pérdidas de ventas

Durante el recorrido, este Diario conversó con personas que salieron a comprar equipos para protegerse de los apagones. Kléber Villa fue uno de los comerciantes que cotizó el valor de un generador eléctrico. “Vendo una variedad de artículos en las ferias de las fiestas de los pueblos y esta vez no quiero perder ingresos económicos”, destacó.

Villa contó que en apagones anteriores perdía más de 100 dólares por día sin energía eléctrica. “Ese monto es un fuerte golpe para comerciantes pequeños como yo”, afirmó.

Los generadores eléctricos, que costaban 600 dólares en 2024, durante la crisis energética, ahora se venden en 240 dólares más IVA. "Ahora se cobra el 15 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que entre octubre y diciembre de 2024 tenían tarifa 0 %", según indicó Torres.

El fin de semana, en redes sociales, se publicaron quejas de al menos 20 barrios que reportaron apagones. Por ejemplo, el pasado 4 de abril se interrumpió por dos horas el servicio eléctrico en una de las cooperativas de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

@CNEL_EP Buenos días tenemos ya tres horas sin luz después de tres apagones seguidos en el sur de Guayaquil Floresta 1 acaso empezaron los apagones — MAURI (@MAURI4117) April 5, 2026

Expertos temen apagones de varias horas

Alberto Acosta, analista económico, señaló que la situación es crítica, debido a déficits acumulados. “Los apagones son una posibilidad que no se puede descartar cuando todo depende del clima”, manifestó.

Agregó que la solución pasa por abrir el sector a la inversión privada y que, mientras no se resuelva el problema del monopolio eléctrico, los apagones podrían repetirse no solo este año, sino en los próximos cinco o diez, dependiendo de las lluvias.

Los #apagones en #Quito y otras ciudades de #Ecuador ayer son una prueba clara de que se necesita de manera inmediata volver a comprarla a nuestro país vecino Colombia.

Es hora de terminar con la guerra comercial y restablecer un comercio bilateral normal como antes. — Esteban Villamar🇪🇨 (@EstebanVillama9) April 6, 2026

José Alvear, experto en energía eléctrica, tiene una opinión similar. Señaló que ya existen apagones, por lo que afirmar que no habrá cortes carece de sentido.

Indicó que el estiaje suele terminar a finales de marzo y que se esperaba que en abril comenzaran lluvias intensas, para recuperar los niveles de los embalses del complejo Paute (Mazar, Molino y Sopladora) e incrementar el caudal de Coca Codo Sinclair. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Añadió que el Gobierno mantiene la expectativa de que las lluvias se regularicen a mediados de abril, pero advirtió que si el déficit persiste, podrían registrarse nuevos cortes, “quizás de cinco horas, pero si no llueve hasta finales de abril”.

Guayaquil sigue a oscuras, y esta vez no es una metáfora.



Moradores de la coop. Monte Sinaí, Sergio Toral y todas las etapas de Socio Vivienda reportan varias horas sin energía eléctrica y piden una respuesta urgente de CNEL. No se trata de una molestia menor, sin luz se… pic.twitter.com/s0PsQnb7TH — Omar Segarra Benítes (@OmarSegarraB) April 3, 2026

Alvear recordó que el 70 % de la matriz energética depende de la generación hidroeléctrica, por lo que la falta de lluvias impacta directamente en el suministro.

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Explicó que actualmente las hidroeléctricas están operando cerca de sus límites, con embalses en niveles críticos, lo que implica riesgos para el sistema. A esto se suma que Ecuador no está importando energía desde Colombia.

El analista de energía Nelson Baldeón está de acuerdo con Alvear: “Las reservas de Mazar podrían sostener la generación de energía eléctrica hasta finales de abril. Pero si el estiaje intenso se extiende, Ecuador enfrentará problemas serios con el suministro eléctrico”.

Baldeón dijo que el Gobierno proyecta incorporar 1.700 MW en 2026, pero la mayor parte proviene de mantenimiento y alquiler, no de nueva generación real, lo que provoca dudas razonables sobre su efectividad.

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