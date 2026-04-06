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Por el temor a los apagones en el país, la ciudadanía empezó a comprar focos recargables.FREDDY RODRÍGUEZ

Los apagones en barrios elevan las ventas de focos recargables

La demanda de lámparas que funcionan cuando hay cortes de luz creció un 30 % en los últimos días

Los cortes de energía eléctrica registrados en los últimos días en algunos barrios de Guayaquil y Quito movilizaron ayer a los ciudadanos a comprar focos recargables y generadores eléctricos. Los administradores de ferreterías en el centro de Guayaquil indicaron a Diario EXPRESO que la demanda de focos recargables en la última semana ha crecido en un 30 %.

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El precio depende del tamaño y del tiempo de duración de la carga. Los locales están ofreciendo líneas de luces que se encienden cuando hay apagones y sirven para evitar caídas al caminar por la casa, como por ejemplo al ir al baño. “Este tipo de luces, que tienen un precio de 22 dólares, son las que más se están llevando”, señaló Robin Torres, asesor de ventas de la ferretería León.

Aunque hay variedades de luces que cuestan desde 5 dólares. Asimismo, los vendedores de generadores eléctricos indicaron que antes llegaba una persona a hacer una cotización, pero ayer “hasta las 11:00 ya habían realizado cuatro consultas de precios y se vendió uno”, expresó Torres.

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Comerciantes pequeños los más temeresos de sufrir pérdidas de ventas

Durante el recorrido, este Diario conversó con personas que salieron a comprar equipos para protegerse de los apagones. Kléber Villa fue uno de los comerciantes que cotizó el valor de un generador eléctrico. “Vendo una variedad de artículos en las ferias de las fiestas de los pueblos y esta vez no quiero perder ingresos económicos”, destacó.

Villa contó que en apagones anteriores perdía más de 100 dólares por día sin energía eléctrica. “Ese monto es un fuerte golpe para comerciantes pequeños como yo”, afirmó.

Los generadores eléctricos, que costaban 600 dólares en 2024, durante la crisis energética, ahora se venden en 240 dólares más IVA. "Ahora se cobra el 15 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que entre octubre y diciembre de 2024 tenían tarifa 0 %", según indicó Torres.

El fin de semana, en redes sociales, se publicaron quejas de al menos 20 barrios que reportaron apagones. Por ejemplo, el pasado 4 de abril se interrumpió por dos horas el servicio eléctrico en una de las cooperativas de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

Expertos temen apagones de varias horas

Alberto Acosta, analista económico, señaló que la situación es crítica, debido a déficits acumulados. “Los apagones son una posibilidad que no se puede descartar cuando todo depende del clima”, manifestó.

Agregó que la solución pasa por abrir el sector a la inversión privada y que, mientras no se resuelva el problema del monopolio eléctrico, los apagones podrían repetirse no solo este año, sino en los próximos cinco o diez, dependiendo de las lluvias.

José Alvear, experto en energía eléctrica, tiene una opinión similar. Señaló que ya existen apagones, por lo que afirmar que no habrá cortes carece de sentido.

Indicó que el estiaje suele terminar a finales de marzo y que se esperaba que en abril comenzaran lluvias intensas, para recuperar los niveles de los embalses del complejo Paute (Mazar, Molino y Sopladora) e incrementar el caudal de Coca Codo Sinclair. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Añadió que el Gobierno mantiene la expectativa de que las lluvias se regularicen a mediados de abril, pero advirtió que si el déficit persiste, podrían registrarse nuevos cortes, “quizás de cinco horas, pero si no llueve hasta finales de abril”.

Alvear recordó que el 70 % de la matriz energética depende de la generación hidroeléctrica, por lo que la falta de lluvias impacta directamente en el suministro.

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Explicó que actualmente las hidroeléctricas están operando cerca de sus límites, con embalses en niveles críticos, lo que implica riesgos para el sistema. A esto se suma que Ecuador no está importando energía desde Colombia.

El analista de energía Nelson Baldeón está de acuerdo con Alvear: “Las reservas de Mazar podrían sostener la generación de energía eléctrica hasta finales de abril. Pero si el estiaje intenso se extiende, Ecuador enfrentará problemas serios con el suministro eléctrico”.

Baldeón dijo que el Gobierno proyecta incorporar 1.700 MW en 2026, pero la mayor parte proviene de mantenimiento y alquiler, no de nueva generación real, lo que provoca dudas razonables sobre su efectividad.

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