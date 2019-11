Mon Laferte hace su denuncia topless

Otros, como @estefano_go, cuestionaron: “Pregunta seria: muy de acuerdo con el pensamiento y los ideales de #MonLaferte, pero me pregunto. Si un hombre quiere que su pensamiento sea escuchado ¿puede poner un mensaje en su entrepierna y bajarse los calzones y todo el mundo va a aplaudir eso igual?”.

El caso de Alberto Plaza (@albertoplaza) fue más drástico y en su trino puso el punto a la i en el tema político. El cantautor aseguró en su cuenta que “Si Mon Laferte hizo un topless, yo mañana haré una cara pálida para defender a mi presidente con una frase que diga ‘Piño yo lo apoyo’”. Y la lluvia de críticas no se hizo esperar.

Causado el revuelo, llegó la hora de los premios. Y Laferte no decepcionó: fue galardonada con el Grammy a álbum de música alternativa. Y una vez más, en su discurso, habló de la crisis de su país. Esta vez, con una décima de su coterránea, la cantautora La Chinganera.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia...”.