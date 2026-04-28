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Tarde, pero no por ello extemporáneo, he descubierto la novela de Arturo Pérez-Reverte. Acostumbrado a leer más clásicos traducidos del inglés o del francés, y desde luego de los autores que uno piensa que son los que dictan los caminos de la buena tinta en español, descubrí a Pérez-Reverte del consejo de un amigo que me dio un espacio en su escaparate para mi modesto libro.

De quien escribo es un cartagenero nacido a inicios de los años cincuenta, atado a la mar desde su nacimiento por la influencia de su padre, que era marino, y periodista de formación académica. Su vida sin duda fue matizada por los 21 años que dedicó a ser reportero de guerra (1973-1994). Vivió los peores horrores de la naturaleza humana, pero quizá también los momentos de mayor valor y templanza.

La experiencia del periodismo de guerra marca sus novelas

Aquella vida de conflicto en conflicto, armado con una cámara fotográfica y una pluma, evidenciando las atrocidades que hacen los seres humanos comunes, contribuyeron a ir construyendo un estilo literario único. Pérez-Reverte combina las epopeyas de los Tres Mosqueros de Dumas con la habilidad propia de crear un personaje que los enfrente, como lo ha sido el Capitán Alatriste, en la serie de libros donde cada uno es más entretenido que el otro. Puede ir de la trama romántica, llena de sal marina y aventuras en el Egeo durante los años de la Guerra Civil española, como es La isla de la mujer dormida, a un libro de exquisita burla y sorna, como La sombra del águila, donde hace de los franceses y de Napoleón el blanco de su picaresca.

Con una habilidad de novelista que nos tiene rehenes de su imaginación, Pérez-Reverte se adentra en los detalles de los ambientes y personajes, que solo le es posible alcanzarlos al haber vivido con los perfiles que describe, e investigado en los lugares que su pluma engalana, y haberles agregado una prosa que no tiene algún otro escritor contemporáneo de habla hispana. Este escritor sin duda es un fuerte candidato al Nobel de Literatura, ahora que nada teme decir o escribir, y que su vida, la que ha tenido y la que quiso tener, la plasma en lo mejor de la novela española de hoy. Léanlo.