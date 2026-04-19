El origen de nuestros conflictos y el riesgo de la Tercera Guerra Mundial

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Nacida en África, nuestra especie se expandió desde el hoy Egipto a Siria y Judea, impidiendo así a los nuevos emigrantes el paso a Europa. De ahí el espíritu guerrero, feroz, cual ninguno, de la civilización siria, que los judíos ‘santificaron’ con su Yahvé, adaptado después por los mismos sirios con su Alá.

El peligro de una nueva guerra mundial

“Entenderlo todo es perdonarlo todo”, dice el proverbio francés, exagerando lo que todos necesitamos hacer para dejar de estar ‘en la Luna’ y comprender mejor la raíz de nuestros conflictos, desmontando, mientras aún podamos, esta incipiente, más insensata y peligrosa que nunca, Tercera Guerra Mundial.

Martín Sagrera