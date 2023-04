No más subsidios

No hay que satanizar la política de subsidio al diésel, si esta compensa carencias de la población más vulnerable y necesitada del país, pero no tiene sentido si está destinada a sectores productivos como el atunero o el camaronero, que con sus fortalezas tranquilamente pueden surgir y generar grandes utilidades.

Hay que ponerle un alto a esta práctica que no solo aumenta los gastos fiscales, sino que genera distorsiones en la economía. El hecho de crear precios diferenciados entre industrias no solo es un acto de discriminación para las más débiles, que no reciben la ayuda, sino que fomenta el contrabando de combustibles, otro gran pendiente que tiene este Gobierno.

Los sectores que ya cuentan con boyantes ingresos y tecnologías y que tienen la posibilidad de seguir fortaleciéndose de forma gremial, deben aprender a competir en mercados foráneos sin este tipo de auxilio estatal.

Si resta un reclamo al Ejecutivo, este debería estar orientado a exigir compensaciones de otro tipo, con la apertura de mercados extranjeros para los productos locales, el mejoramiento de las redes viales que ayuden a sacar la producción, y frenar la ola delictiva y de violencia criminal que está generando onerosos gastos a las empresas y negocios del país.