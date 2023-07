CFN: impunidad intocada

La impunidad podría instaurarse sobre algunos hechos irregulares que, tras el paso de este Gobierno, quedarán sin resolver. Uno de ellos, y de gran importancia, está relacionado con la millonaria cartera de créditos que la Corporación Financiera Nacional (CFN), una década después, sigue sin recuperar. El mayor desfalco de que ha sido víctima la banca pública más grande de este país.

Fue el régimen actual el que en 2021 puso en evidencia su precaria situación tras una emisión “antitécnica e irresponsable” de préstamos gestionados en administraciones pasadas, de la que no se ha podido ejecutar cobro alguno y de la que nadie se ha hecho responsable. Gran parte de este fracaso se atribuye a una Justicia ‘vendida’, que con argucias jurídicas ha dilatado e impedido el cobro de cerca de $ 400 millones; pero la responsabilidad también debería recaer sobre ciertas autoridades que han hecho poco o nada para perseguir a los culpables. Con el recambio próximo de autoridades se debe marcar un precedente, no podemos hacernos de la ‘vista gorda’ cuando en juego hay dinero público, que en definitiva pertenece a todos los ecuatorianos. Para ello se requiere no solo de voluntad y eficiencia de quienes nos gobiernen, sino del real compromiso de la Justicia y de las autoridades de control, para que impidan un nuevo asalto a las arcas de este país.