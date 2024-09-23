Roberto López: Todos los huevos en la misma canasta

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El estiaje no es ninguna novedad, ya que lo tuvimos en Ecuador en 1994. Es decir que 30 años atrás supimos que el país no podía depender exclusivamente de los recursos hídricos para generar electricidad.

Eso debió ser suficiente para que quien tuvo los recursos suficientes para diversificar la matriz energética tuviese la visión de avizorar que el diseño de dicha matriz, debía ampliarse hacia otras fuentes alternativas de energía, como la geotérmica o la solar, que es la que más deberíamos aprovechar por contar con la mayor luminosidad del mundo los 365 días del año.

Por el contrario, ‘puso todos los huevos en la misma canasta’. Y no contento con semejante desacierto, secuestró el sector energético, convirtiéndolo en un sector ‘estratégico’. Y ahora resulta que “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”.

-¡Ah!, pero, “El estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria”. Ya. Pero si un inversionista extranjero quiere invertir en Ecuador sin asociarse con el Estado -peor en condiciones minoritarias- no puede. ¿Quién quiere asociarse con un Estado que da semejantes señales de inseguridad jurídica, como nosotros?

Pero lo peor es que la decisión para diseñar una matriz energética dependiente únicamente de la fuerza hídrica sin considerar la energía eólica, la geotérmica o la solar en un país que tiene 12 horas diarias de sol fuese la conveniencia personal del prófugo: era mejor construir megacentrales con descomunales sobreprecios porque en los parques solares hay menos obra civil y componentes de dónde sacar tajada.

¿Quién debía cambiar la matriz energética en un país que ya había padecido serios estiajes en la década del 90? El inepto que puso los huevos en la misma canasta. Ese que tuvo un barril de petróleo a $ 147,30 (cuando LFC lo tuvo a tan solo $ 8 y Mahuad a $ 6,21), lo que le hubiera permitido acudir a otras fuentes de energía alternativa si hubiera pensado en el país y no en su bolsillo.

Ese mismo.