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“Siendo de Ecuador, yo era probablemente uno de los pocos, entre 20.000 corredores en la línea de partida de la maratón de Boston, que no estaba preocupado por el calor, pero cuando me senté en el asfalto a esperar la largada, tuve que pararme inmediatamente porque me quemé el trasero”. Así empezaba un artículo que escribí en Facebook hace más de 15 años. Alguien lo leyó (Ann) y le dio mucha más importancia de la que yo hubiese podido imaginar; me pidió permiso para publicarlo en su blog, y le dije que sí. Y en el 2013, a raíz del atentado en la maratón de Boston, escribí algo más sobre aquella carrera. Y otra vez, alguien le dio más importancia de la que hubiese podido imaginar. Tienen mi reseña colgada en su sitio web y me nombraron embajador de Boston Log (un dominio que publica historias de los que han corrido esa carrera).

Pero la primera vez que alguien se interesó en lo que había escrito, y lo publicó, Ann (donde quiera que estés, gracias) dijo algo que me ratificó lo que la vida me había enseñado desde hacía mucho tiempo. Dijo que todos los corredores debían leer mi artículo, aunque la maratón de Boston “no estuviese en sus cartas”.

“Lo que está en las cartas”, alude a aquello que estamos en capacidad de hacer o lograr. Después de todo, nos guste o no, la vida nos reparte una mano, con la que tenemos que jugar, y en esos naipes viene definido lo potencial, y también lo imposible.

Randy Pausch, profesor de informática, en la Universidad Carnegie Mellon, recibió la noticia de que su cáncer de páncreas (diagnosticado un año antes) estaba en fase terminal. Y en septiembre de 2007 presentó en aquella universidad su “última conferencia” (conocida también como “la última lección”): “Alcanzando realmente los sueños de tu infancia”. Luego dicha conferencia se convertiría en un libro autobiográfico que se volvió un ‘bestseller’. Murió al siguiente año, a los 47.

De allí nace una frase que tiene que ver con todo esto. Pausch dijo: “no podemos cambiar las cartas que nos tocaron en el reparto, solo la manera de jugar la partida”. Lo que implica que para sacar lo mejor de algo, no vale la pena desperdiciar el tiempo reaccionando a las situaciones de la vida sobre las que no tienes control (las cartas repartidas) sino más bien enfocar tu energía y disciplina en desarrollar soluciones posibles para manejar tales situaciones.

Pero esos naipes que nos reparten, no los vemos todos desde el principio, o -embarcados y centrados en el viaje que creemos que es nuestra vida- no les prestamos mucha atención. Yo, hasta que empecé a correr, hace más de 20 años, no tenía idea de que en mis cartas estaba poder correr una maratón en casi 3 horas; es más, luego entendí que en ellas estaba incluso correrla en menos de 3 horas, pero no lo logré, y, a mi edad, esa carta ya expiró. Tampoco sabía que había otra que me permitiría correr carreras de 160 km; esa la vi a mis 50.

También recibimos cartas específicas para situaciones concretas, que son aquellas relacionadas a determinados momentos o etapas de la vida (las mías sobre mi vida como corredor eran esas).

Esto no es póquer... no puedes esperar dos ases más, cambiando 3 cartas, si tienes ya un par. Esos son tus naipes; lo que importa es tu manera de jugar la partida.