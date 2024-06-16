Martín Pallares | ¿Daniel el Solitario o Daniel el Breve?

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Parecía que nada ni nadie se iba interponer a sus deseos y que el camino a su reelección estaría sembrado de rosas. Que sus gestiones aquí y allá, que sus operadores políticos Esteban Torres y Michele Sensi-Contugi podrían destruir a quienes están en su contra y que su buena onda con las masas iban a imponerse a quienes podrían poner en riesgo sus planes para instalarse en Carondelet cuatro años más. Pero no. Daniel Noboa, de un día al otro, apareció más solo y vulnerable de lo que nadie se imaginaba y ahora no solamente su camino a la reelección será tormentoso sino todo el último tramo que le queda de su cortísimo paso por el poder. Nada está escrito definitivamente, pero del Daniel el Invencible que muchos veían (entre esos, él mismo) se pasó en pocos días al Daniel el Solitario. O quien sabe si al Daniel el Breve.

Lo del viernes en la Asamblea fue un terremoto. El plan que tenía en mente para hacer campaña electoral en tranquilidad sin que Verónica Abad se haga cargo de la Presidencia y ponga en riesgo su seguridad política ha entrado en una fase comatosa. La única instancia que le queda para deshacerse de Abad es la consulta al Procurador, pero todo indica que ese camino tampoco le va a funcionar porque hay demasiadas señales de que ese funcionario podría ser sometido a juicio político si entra a interpretar la Constitución, algo que únicamente puede hacer la Corte Constitucional. Pero lo de la Asamblea no es la única paliza. El jueves 13 de junio en la tarde, el Tribunal Contencioso Electoral, que todo el mundo pensaba que estaba en sus bolsillos, reintegró a Construye al registro electoral, frustrando así su plan para ser el único candidato con la capacidad de contar con el voto del centroizquierda y el centroderecha no autoritarios. Su debilidad se hizo más evidente cuando se decidió no hacer el viernes el anuncio del plan para focalizar el subsidio a los combustibles. Y como si fuera poco y el mundo se hubiera ensañado con él, el viernes 14 de junio en la tarde, minutos luego de la derrota en la Asamblea, la Corte Constitucional echó abajo el Estado de Excepción porque consideró que la Presidencia de la República no hizo bien sus tareas y no justificó el conflicto armado interno, única causal invocada en el decreto de Noboa.

Noboa debe haberse sentido protagonista de un episodio más de El peor día de tu vida, del show de Marcelo Tinelli.