Gaitán Villavicencio | Hoja de ruta para Guayaquil y su Alcaldía
Se necesita rediseñar la organización y funciones de la ATM
Continuando con nuestra columna sobre el primer año de la administración del alcalde Álvarez, del 19 de mayo de este año, quedó pendiente lo relacionado con la movilización y otras actividades conexas en la hoja de ruta sobre las demandas más sentidas de la población de Guayaquil metropolitano.
La movilidad urbana, en un centro primado, está muy vinculada e impulsada por la vialidad, a un conjunto jerarquizado de vías que permitan el asentamiento de la población y las funciones urbanas. Esto significa que la Municipalidad debe recuperar sus iniciativas en la aglomeración, éstas no deben estar inducidas por los promotores inmobiliarios como ha sucedido históricamente, frente a la ausencia -total o parcial- de la planificación urbana, desde 1992 ha cambiado 13 veces de denominación e inserción en el organigrama municipal. La vialidad del Guayaquil futuro hay que planificarla y también corregir los errores cometidos por los promotores, como sucede en vía a la costa o por decisión privada de una naviera multinacional de trasladar su actividad al puerto de Posorja.
Principales obras a programarse son: el Quinto Puente para descongestionar la Perimetral y reducir su siniestralidad, construyendo una autopista Durán-Fátima para tráfico productivo; otra autopista para tráfico pesado al puerto marítimo de Posorja, lejos de las áreas protegidas, y que el 30 % de los ingresos que se produzcan beneficien a esa parroquia rural. Relocalizar la implantación del nuevo aeropuerto global, sugerimos el área de Taura.
Mientras la movilidad debe basarse en un sistema integral de transportación masiva, sostenible y multimodal que tenga como referencia a la Metrovía con sus troncales: potenciar las tres en funcionamiento, la cuarta deberá ya entrar en actividad e impulsar las otras tres programadas; y a partir de un servicio de calidad con unidades eléctricas, bajo un régimen mixto y de una gerencia efectiva que rinda cuentas a un directorio, se debe impulsar un nuevo modelo de gestión.
Se necesita rediseñar la organización y funciones de la ATM. En las áreas periféricas se deberá legalizar y reordenar el funcionamiento de los diversos operadores del tráfico informal como buses, taxi-rutas, tricicleros, furgonetas, motos, entre otros.