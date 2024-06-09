Gaitán Villavicencio | Hoja de ruta para Guayaquil y su Alcaldía

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Continuando con nuestra columna sobre el primer año de la administración del alcalde Álvarez, del 19 de mayo de este año, quedó pendiente lo relacionado con la movilización y otras actividades conexas en la hoja de ruta sobre las demandas más sentidas de la población de Guayaquil metropolitano.

La movilidad urbana, en un centro primado, está muy vinculada e impulsada por la vialidad, a un conjunto jerarquizado de vías que permitan el asentamiento de la población y las funciones urbanas. Esto significa que la Municipalidad debe recuperar sus iniciativas en la aglomeración, éstas no deben estar inducidas por los promotores inmobiliarios como ha sucedido históricamente, frente a la ausencia -total o parcial- de la planificación urbana, desde 1992 ha cambiado 13 veces de denominación e inserción en el organigrama municipal. La vialidad del Guayaquil futuro hay que planificarla y también corregir los errores cometidos por los promotores, como sucede en vía a la costa o por decisión privada de una naviera multinacional de trasladar su actividad al puerto de Posorja.

Principales obras a programarse son: el Quinto Puente para descongestionar la Perimetral y reducir su siniestralidad, construyendo una autopista Durán-Fátima para tráfico productivo; otra autopista para tráfico pesado al puerto marítimo de Posorja, lejos de las áreas protegidas, y que el 30 % de los ingresos que se produzcan beneficien a esa parroquia rural. Relocalizar la implantación del nuevo aeropuerto global, sugerimos el área de Taura.

Mientras la movilidad debe basarse en un sistema integral de transportación masiva, sostenible y multimodal que tenga como referencia a la Metrovía con sus troncales: potenciar las tres en funcionamiento, la cuarta deberá ya entrar en actividad e impulsar las otras tres programadas; y a partir de un servicio de calidad con unidades eléctricas, bajo un régimen mixto y de una gerencia efectiva que rinda cuentas a un directorio, se debe impulsar un nuevo modelo de gestión.

Se necesita rediseñar la organización y funciones de la ATM. En las áreas periféricas se deberá legalizar y reordenar el funcionamiento de los diversos operadores del tráfico informal como buses, taxi-rutas, tricicleros, furgonetas, motos, entre otros.