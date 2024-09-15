Fausto Ortiz: Compro vela que le sobre

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En los primeros ocho meses del año, el ritmo de gasto del Plan Anual de Inversiones (PAI) se aleja de los objetivos que permitirían al Gobierno destacar sus logros. Los cuatro ministerios responsables de la mayor parte de la obra pública -Educación, Defensa, Transporte y Salud- tenían programado alcanzar una inversión total de USD 850 millones (M) para este año. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha ejecutado el 30 % del presupuesto previsto.

Actualmente, nuestras conversaciones giran en torno a temas como el reciente apagón, que augura un último trimestre con baja actividad económica. No es raro que también discutamos sobre amigos o conocidos que se han salvado de ser asaltados o secuestrados, o, lamentablemente, de aquellos que no han tenido la misma suerte.

A estos temas podemos añadir cifras concretas. La información disponible en el Ministerio de Finanzas revela las asignaciones y el progreso de los proyectos. El Ministerio del Interior, con un presupuesto de USD 69M, ha logrado ejecutar el 52 % hasta ahora. Aunque esta ejecución es relativamente buena en comparación con años anteriores, el monto sigue siendo pequeño en relación con la magnitud del problema que enfrentamos. El proyecto de mayor envergadura es la renovación de vehículos terrestres, seguido del equipamiento básico de protección personal, con ejecuciones del 49 % y 95 %, respectivamente.

La población y el sector empresarial contribuyen adecuadamente con los tres puntos adicionales de IVA, esperando mejores resultados con estos fondos.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ha ejecutado solo el 23 % de los USD 63M presupuestados para proyectos. El programa de Transmisión 2012-2022, el más importante, ha alcanzado un 59 % de ejecución sobre un presupuesto de USD 22,6M. Un segundo programa relevante, la Modernización y Renovación del sistema eléctrico, con un presupuesto de USD 10M, no ha recibido ni cinco mil dólares. El tercer proyecto en tamaño, el Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica, con USD 7M, ha ejecutado apenas el 10 %. Excepto el proyecto para la sustitución de aires acondicionados de alto consumo, con un presupuesto de USD 187.315 y una ejecución del 23,5 %, la mayoría de los programas del Plan Anual de Inversión de este ministerio tienen una ejecución inferior al 3 %.

Es crucial saber cómo se están abordando los desafíos actuales, especialmente el fuerte estiaje que se empieza a sentir, que no ha sido mitigado ni siquiera por la barcaza contratada para este fin. Además, existe el riesgo de depender de un vecino que, aunque nos vende electricidad en momentos de necesidad, también enfrenta dificultades para gestionar su propia demanda.

Mientras tanto, algunos hogares han buscado soluciones privadas, como pequeñas centrales y energía solar para ciertos equipos, en espera de alternativas que el Gobierno aún no ha ofrecido al evitar señalar que la crisis energética es inminente.

La construcción de nuevas viviendas debería considerar estas nuevas realidades, aunque la mayoría de los ciudadanos probablemente tendrán que recurrir a soluciones temporales como llenar la casa de velas.